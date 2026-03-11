No habrá inversiones forzosas: a este acuerdo llegaron el Gobierno y los banqueros

El Gobierno Nacional y los banqueros llegaron a un acuerdo para evitar las inversiones forzosas. Los bancos se comprometieron a dar alivios a los créditos ubicados en zonas afectadas por la ola invernal.

El pasado 5 de marzo, el presidente Gustavo Petro y el ministro Germán Ávila se reunieron con los presidentes de los principales bancos para discutir el tema de las inversiones forzosas.

Humo blanco en la reunión

Los presentes fueron: Jhonathan Malagón (presidente de Asobancaria), Javier Suárez (Davivienda), César Prado (Banco de Bogotá), Juan Carlos Mora (Bancolombia), Diego Prieto (Caja Social) y Mario Pardo (BBVA).

La reunión tuvo luz verde y se llegó a un acuerdo que evita estas inversiones. El Gobierno planteó ponerlas en marcha dada la preocupante emergencia en el Caribe principalmente por las lluvias.

Los ocho departamentos más afectados han sido: Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. El acuerdo fue bautizado como Abrigo - Alianza Bancaria por la Recuperación Integral y la Generación de Oportunidades.

¿Cómo serán los alivios y los nuevos créditos?

En vez de las inversiones, habrá un paquete de alivios de hasta 12 meses de periodo de gracia, sin intereses, con conservación de calificación crediticia, sin reporte negativo en centrales ni ejecución de garantías FNG y FAG. Además, se suspenden los cobros ejecutivos y prejurídicos; y habrá un modelo de atención prioritaria con campaña de educación financiera.

RELACIONADO Importantes acuerdos entre el Gobierno Nacional y los bancos para los afectados por lluvias

Para acceder a este paquete, hay tres requisitos: estar cobijado por el decreto de declaratoria de desastre, contar con registro único de damnificados y una circular reglamentaria de la SFC.

Con respecto a los nuevos créditos, serán en un lapso de un año a partir de la firma del acuerdo, tiempo en el que se espera la reactivación. La metodología está a cargo de la Superintendencia Financiera con un formato 414 de tasas y desembolsos.