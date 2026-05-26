"Ganará en primera vuelta": hubo nueva predicción sobre las elecciones presidenciales en Colombia

Los comicios están terminando de alistarse en Colombia para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026.

Mientras que en el extranjero ya se está votando, en el país comenzará la jornada electoral el domingo, a las 8:00 de la mañana.

En los últimos días, los colombianos han consultado las encuestas y revisado los análisis de algunos expertos en política.

Sin embargo, también han recurrido a preguntarles a las videntes sobre el posible desenlace que podría haber en Colombia tras las elecciones presidenciales.

Fue así como Karen Cano, una de las videntes más reconocidas en el país, realizó una nueva lectura y aseguró que hay un candidato que ganaría en primera vuelta. ¿Quién sería?

Iván Cepeda sería el nuevo presidente de Colombia, según la predicción de la vidente Karen Cano

En las últimas horas, la vidente Karen Cano utilizó unas barras de radiestesia, realizó una serie de preguntas y las energías le indicaron que Iván Cepeda ganaría las elecciones y que todo quedaría definido en la primera vuelta.

Después de que la astróloga hizo los cuestionamientos, las barras de radiestesia arrojaron que Iván Cepeda sería el mandatario hasta el 2030 y que a Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia no les alcanzarían los porcentajes.

"Esto es lo que se ve. Por lo que nos acaban de responder, definitivamente parece que él va a ganar", dijo la astróloga.

Su análisis completo se puede escuchar aquí:

¿A qué hora se cierran las votaciones en Colombia?

Como lo estipula la ley, las votaciones en Colombia iniciarán a las 8:00 de la mañana y terminarán a las 4:00 de la tarde.

Es importante tener en cuenta que a esa hora de la tarde se cierran las mesas de votación y, en consecuencia, en caso de que aún haya personas en la fila, no podrán ejercer su voto.