Luisa Fernanda W eliminó el tatuaje en honor a su expareja Legarda: ¿por qué?

Luisa Fernanda W ha vuelto a encender las redes sociales tras compartir, en los días más recientes, detalles del procedimiento estético que se realizó para eliminar una gran cantidad de tatuajes de su cuerpo.

Pese a que la mujer también desató rumores de un posible embarazo, el detalle más llamativo fue la eliminación definitiva de uno de sus tatuajes relacionados con su expareja sentimental.

Luisa Fernanda W y su tatuaje de Fabio Legarda

Cabe recordar que la antioqueña sorprendió a millones de seguidores, en su momento, al realizarse un tatuaje en honor a Fabio Legarda, quien falleció en febrero del 2019 en medio de un intento de fleteo en Medellín.

La pieza fue realizada en su brazo derecho en donde tatuó la palabra ‘Lega’ en honor al apellido del hombre, el término con el que sus más allegados se referían a este y el legado que el hombre dejó por medio de su música, personalidad y demás enseñanzas.

Sin embargo, la mujer explicó, en reiteradas ocasiones, su deseo por eliminar algunos de los tatuajes que llevaba no solo en sus brazos, sino también en su cuello, hombros y dedos de las manos.

En el clip, compartido por medio de sus redes sociales, Luisa dejó ver el procedimiento láser por medio del que eliminó una gran cantidad de estas piezas dentro de las que también se incluyó su homenaje hacia Fabio Legarda.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya algunos usuarios aplaudieron su decisión de querer mantener una estética corporal “limpia” sin la presencia de estos diseños. No obstante, otros señalaron su decisión al eliminar uno de los homenajes más especiales hacia el fallecido cantante.

Luisa Fernanda W desató rumores de embarazo

Por otro lado, la mujer se ha tomado nuevamente las redes sociales tras el incremento de supuestos rumores que afirmaban que esta, al parecer, se encontraba una vez más en estado de embarazo.

Esto a raíz del reciente clip en donde reveló que tuvo que realizarse una prueba de embarazo para poder someterse al procedimiento láser y eliminar sus tatuajes. No obstante, el resultado terminó siendo negativo por lo que pudo someterse al procedimiento.

Finalmente, Luisa recalcó su interés por tener más hijos junto a su esposo Pipe Bueno, quien también se mostró feliz de poder ampliar su familia junto a la empresaria.