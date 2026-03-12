"Lo tenía guardado": Alzate reveló video INÉDITO de Yeison Jiménez antes de su muerte

Yeison Jiménez murió el 10 de enero de 2026, en un trágico accidente aéreo, pero continúa presente en la memoria y el corazón de sus seguidores, amigos, familiares y colegas.

El pasado 10 de marzo se cumplieron dos meses de su deceso y sus hermanas publicaron algunos recuerdos junto a mensajes emotivos.

Además, Alzate, el reconocido cantante de música popular, también reveló un video inédito de cómo nació 'Mi venganza', uno de los éxitos que grabaron juntos.

Este es el video inédito que Alzate reveló de Yeison Jiménez

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, Alzate mostró una grabación de Yeison Jiménez que nunca había salido a la luz.

En ese material audiovisual se puede apreciar que el 'aventurero' estaba en una casa, preparando unos huevos, y que comenzó a cantar a todo pulmón la letra del tema musical que todavía sigue siendo muy sonado.

"Hay muchos videos inéditos que tengo con Yeison y este me pareció muy especial. ¿Saben por qué? Muchos preguntan sobre la historia de 'Mi venganza' y ese día era por la mañana, en mi casa, en Miami, y le mostré la canción cuando no era exitosa y él se levantó con ella en la cabeza y me decía: 'quiero grabarla con vos'. Desde ahí empezó ese dúo", contó Alzate.

"Este es un video inédito que tenía guardado y nunca había mostrado de cómo nació 'Mi venganza'", también expresó el cantante.

Así han sido las reacciones de los fanáticos de la música popular tras el video inédito de Yeison Jiménez

Tras la publicación de Alzate, sus seguidores escribieron varios comentarios emotivos en las redes sociales.

"Saca todos los videos que tengas con él", "ahora esa canción duele más", "era hermoso", "muy lindo el video", "esto es tan difícil de superar", "Yeison duele como si fuera un ser querido" y "qué duro", han sido algunos de los mensajes.