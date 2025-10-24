Vidente hizo contundente predicción sobre Gustavo Petro en medio de la tensión con Estados Unidos

En los últimos días, Gustavo Petro ha tenido múltiples cruces con Donald Trump.

De hecho, Estados Unidos analizó la posibilidad de imponerle aranceles a Colombia, pero, finalmente, hubo un diálogo con el Gobierno estadounidense y esa sanción no se materializó.

Sin embargo, Donald Trump ha acusado a Gustavo Petro de no combatir el narcotráfico como se debe y no solo suspendió las ayudas económicas para la lucha contra esa problemática en Colombia, sino que este 24 de octubre incluyó al mandatario en la Lista Clinton.

Además, en este listado también fueron incluidos Verónica Alcocer, su esposa, Nicolás Petro, su hijo, y Armando Benedetti, el ministro del Interior de Colombia.

En medio de esa situación, varios ciudadanos le preguntaron a Alexandra Vidente Mundial que si podría hacer una predicción relacionada con la tensión que Gustavo Petro tiene con Estados Unidos y ella rompió el silencio. ¿Qué dijo?

Esta fue la impresionante predicción que Alexandra Vidente Mundial hizo sobre Gustavo Petro tras la tensión con Estados Unidos y Donald Trump

En su predicción, Alexandra Vidente Mundial aseguró que lo que suceda con Nicolás Maduro podría tener consecuencias directas en Gustavo Petro y en las elecciones presidenciales de Colombia.

"Yo veo todo como un naipe y mucho de lo que son las presidenciales 2026 para Colombia, tendrá que ver con Estados Unidos y la salida del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué puede pasar? Si Estados Unidos logra controlar a Maduro, referente a Venezuela, puede haber una doble jugada", dijo Alexandra Vidente Mundial.

"Colombia está dependiendo de Venezuela y lo que puede pasar con Gustavo Petro depende de Nicolás Maduro, van unidos de la mano. Muchas cosas están por ocurrir y hay decisiones firmes del presidente Donald Trump que van a repercutir muchísimo. Vienen cambios políticos y días decisivos", agregó.

¿Qué dijo Gustavo Petro tras ser incluido en la Lista Clinton de Estados Unidos?

Apenas se hizo oficial la inclusión de Gustavo Petro en la Lista Clinton, el mandatario colombiano se pronunció en su cuenta de X.

"Efectivamente, la amenaza de Bernie Moreno se cumplió. Yo, mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado, en mi defensa, será Dany Kovalik, de los Estados Unidos", escribió Gustavo Petro.

"Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del Gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas", añadió.