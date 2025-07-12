Ofensivas simultáneas se registraron en Cúcuta: dos policías fallecieron en una noche de explosiones

Cúcuta quedó envuelta en una ola de terror la noche del sábado 6 de diciembre tras una cadena de ataques con explosivos golpeó directamente a la Policía Nacional.

Los atentados, que dejaron dos uniformados muertos y otros heridos, ocurrieron en medio de las recientes acciones ofensivas contra estructuras del ELN.

Según la institución, los hechos serían una retaliación directa y premeditada de ese grupo armado.

Ofensivas simultáneas con explosivos se registraron en Cúcuta

Las primeras detonaciones se registraron en el anillo vial Oriental, en la zona de influencia de la cárcel Modelo.

Allí, una patrulla policial que cumplía labores de vigilancia fue atacada con un artefacto explosivo que impactó de manera letal a los dos uniformados que se encontraban en el vehículo.

El subintendente Jairo Andrés Holguín murió en el lugar, mientras que el intendente Franklin Alfonso Guerrero fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas provocadas por la explosión.

Ataque con explosivos en el CAI Morichal en Cúcuta

Mientras esta tragedia se desarrollaba, otro ataque se producía casi en paralelo. Hacia las 22:45 horas, según el comunicado oficial, las instalaciones del CAI Morichal fueron objeto de un atentado que también habría involucrado explosivos.

En este punto, dos policías resultaron lesionados, aunque las autoridades confirmaron que se encuentran estables y bajo seguimiento médico.

Pero la violencia continuó extendiéndose por distintos sectores de la ciudad. En Prados del Este, otro artefacto hizo explosión y provocó un daño adicional: dejó sin servicio de energía a varios barrios cercanos.

La detonación generó pánico entre los habitantes que, en cuestión de segundos, quedaron a oscuras mientras se escuchaban sirenas, el movimiento de patrullas y las primeras reacciones ante la escalada de ataques.

¿Qué dicen las autoridades sobre los atentados con explosivos en Cúcuta?

El comunicado emitido por la Policía detalló cada una de las acciones. Primero, el atentado contra el CAI Morichal, donde dos uniformados terminaron heridos.

Luego, la agresión contra la patrulla en el barrio La Concordia, calificada como “un vil acto criminal” que le arrebató la vida a los dos policías. Finalmente, la institución señaló que los atentados fueron perpetrados como respuesta directa del GAO ELN a las operaciones recientes realizadas contra sus estructuras.

La Policía aseguró que para enfrentar esta situación ha dispuesto el uso de todas las capacidades de inteligencia y de policía judicial, con el fin de avanzar de manera acelerada en la identificación, ubicación y judicialización de los autores de los atentados.

Por ahora, en el terreno, los operativos se mantienen activos en toda el área metropolitana, donde las patrullas reforzadas recorren los puntos donde se registraron las explosiones.