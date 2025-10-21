CANAL RCN
Tendencias

Mhoni Vidente reveló fuerte predicción sobre las acciones de Gustavo Petro en EE.UU

Mhoni Vidente realizó sorprendente predicción sobre el gobierno de Gustavo Petro en relación con Estados Unidos.

octubre 21 de 2025
10:59 a. m.
La reconocida astróloga Mhoni Vidente, famosa por sus predicciones sobre temas de actualidad, sorprendió recientemente con fuertes declaraciones sobre la situación política de Colombia y el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Fuertes declaraciones de Mhoni Vidente sobre Gustavo Petro

Todo comenzó porque Petro participó en un acto de Nueva York y manifestó apoyo al pueblo palestino, lo cual afectó los asuntos externos. También, realizó un llamado a los soldados estadounidenses para que abandonen sus armas, lo que, de acuerdo con su interpretación, podría convertirlo en una persona “no grata” para Estados Unidos.

Ante ese suceso, Mhoni afirmó que la visa del mandatario podría ser revocada, lo que provocaría una pérdida de apoyo internacional y podría generar un “efecto dominó” que afectaría la estabilidad de su gobierno.

“Un acto de arrogancia diplomática”, expresó la astróloga.

Esas predicciones coinciden con información verificada, ya que el Departamento de Estado de Estados Unidos habría revocado la visa del presidente Gustavo Petro, tras ser acusado de instar a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia.

Este hecho ha generado gran controversia tanto en Colombia como a nivel internacional, pues representa un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países y pone en duda la relación bilateral que históricamente han mantenido

¿Cuáles son las otras predicciones de Mhoni Vidente sobre Gustavo Petro?

Luego de que la vidente acertara en su predicción sobre la revocación de la visa del mandatario, también aseguró que el presidente Gustavo Petro podría ser destituido de su cargo en los próximos meses.

Según Mhoni, el actual gobierno estaría atravesando una fuerte crisis interna y, ante la falta de respaldo, el régimen de Petro estaría buscando apoyo internacional para mantener la estabilidad política del país.

La astróloga concluyó que Colombia podría enfrentar un periodo de cambios drásticos, marcados por tensiones sociales y decisiones que definirán el rumbo de la nación.

