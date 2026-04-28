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Una de las videntes más famosas del mundo predijo al ganador de La Casa de los Famosos Colombia: esto reveló

La vidente, tras leer sus cartas, fue clara al revelar el nombre. Atento a sus declaraciones.

Foto: Canal RCN.

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abril 28 de 2026
03:09 p. m.
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Luego de la eliminación de Aura Cristina, en La Casa de los Famosos Colombia 2026 tan solo quedaron ocho participantes.

Se trata de ‘Campanita’, Tebi Bernal, Mariana Zapata, Juanda Caribe, Valentino Lázaro, Alejandro Estrada, Alexa Torrex y Beba de la Cruz.

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Hace unas semanas atrás, Alexa Torrex estaba siendo la participante más votada. Sin embargo, esa tendencia ha cambiado en los últimos días y, tal como lo avisó Aura Cristina en su última conexión con La Casa de los Famosos, los hombres están ganando protagonismo.

Es así como los televidentes han comenzado a preguntarse quién podría ser el ganador y Alexandra Vidente Mundial, una de las astrólogas más consultadas, rompió el silencio.

¿A quién visualiza ella como ganador? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Alejandro Estrada ganaría La Casa de los Famosos Colombia 2026, según Alexandra Vidente Mundial

Tras leer sus cartas, Alexandra Vidente Mundial manifestó que Alejandro Estrada conservaría su favoritismo hasta el final y se convertiría en el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

“Voy a concentrarme y el universo me dice que Alejandro apagará La Casa de los Famosos Colombia 2026. Para Alexandra Vidente Mundial, él será el ganador de esta temporada”, dijo la astróloga.

“Además, el team universo de Alexandra Vidente Mundial apoya a Alejandro por Colombia”, añadió.

¿Quién es el líder de la semana en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En la gala del 27 de abril de 2026, Juanda Caribe compitió en la final de la prueba del liderazgo contra Alejandro Estrada y logró imponerse.

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Eso no solo significa que se quedó con los mejores beneficios en la semana en la que todo estará en caos por la inteligencia artificial, sino que aseguró su presencia en el top 7 de la competencia.

¿Quiénes lo acompañarán? Descúbralo conectándose con la App y la señal principal del Canal RCN.

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