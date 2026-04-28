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Revelaron canción de 'Epa Colombia' sobre el Mundial: así suena

Canción de 'Epa Colombia' sobre el Mundial salió a la luz y se hizo viral en las redes sociales.

Epa Colombia
Foto: Redes Sociales

Noticias RCN

abril 28 de 2026
01:13 p. m.
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Salió a la luz una canción de 'Epa Colombia' sobre el Mundial y se volvió viral en redes sociales, luego de que usuarios revivieran un video antiguo de la influenciadora Daneidy Barrera Rojas. El clip comenzó a circular en plataformas como TikTok e Instagram y volvió a posicionarla en tendencias.

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El contenido corresponde a una etapa inicial de su carrera digital, cuando creaba videos espontáneos sobre la Selección Colombia.

¿Qué muestra la canción viral de Epa Colombia sobre el Mundial?

El video corresponde a una canción que 'Epa Colombia' grabó para el Mundial de fútbol de Brasil 2014. En la pieza, la creadora interpreta un tema cargado de humor, con referencias directas al apoyo a la Selección Colombia.

Frases como “vamos con tela amarilla y gritemos que viva nuestra tricolor” y “no importa qué estrato eres” reflejan el estilo que la caracterizó en sus inicios: directo, sin filtros y con lenguaje cercano a su audiencia.

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La canción, conocida como "Me dicen guisa, Epa Colombia, vamos que vamos, mi tricolor" también incluía respuestas a críticas que recibía en ese momento, incorporando expresiones que luego se volvieron virales.

Aunque el video no es reciente, su reaparición generó un alto volumen de reproducciones y comentarios, especialmente entre usuarios que recordaron esa etapa de su contenido.

¿Por qué volvió a ser tendencia 'Epa Colombia'?

El resurgimiento del video coincide con el interés constante por el Mundial y el contenido relacionado con la Selección Colombia, lo que impulsó su circulación nuevamente.

Además, la situación actual de Daneidy Barrera, quien permanece recluida desde agosto de 2025 en una instalación de la Policía en Bogotá ha generado mayor curiosidad sobre su pasado y su evolución como figura pública.

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En redes sociales, los comentarios han sido mayoritariamente nostálgicos. Algunos usuarios destacaron el estilo auténtico de sus primeros videos, mientras otros señalaron el impacto que tuvo en la cultura digital del país.

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