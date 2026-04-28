¡Se tomó decisión de última hora en La Casa de los Famosos Colombia! Habrá caos

Los ocho participantes que quedan en La Casa de los Famosos Colombia 2026 están viviendo una semana completamente extraña.

El ‘jefe’ perdió el control desde el lunes 27 de abril y todas las decisiones las está tomando una inteligencia artificial. Es así como cada uno de los habitantes han sido saboteados siendo despertados con ruido o, incluso, quedándose sin luz.

Sin embargo, el caos está lejos de terminar porque este martes se tomaron nuevas decisiones de última hora y, seguramente, volverá a haber revolución en la ‘casa más famosa del país’. ¿Por qué?

Esta fue la decisión de última hora que se tomó en La Casa de los Famosos Colombia 2026 hoy martes

Marcelo Cezán y Carla Giraldo confirmaron la presencia de ‘Alerta’ en La Casa de los Famosos Colombia 2026 para hacer maldades.

“¡Alerta está en la casa para hacerles bromas, para sabotear, para ponerles los pelos de punta!”, comenzó expresando Carla.

Sin embargo, la verdadera noticia de última hora es que se vivirá un nuevo ‘congelado’ que ingresará para dejar ‘bombas’.

“La despensa no perdona a los que se queda a la mitad del camino y, además, entra un exparticipante que tiene muchas cosas por decir. ¿Quién?”, añadió Marcelo Cezán.

Además, con el paso de los minutos se reveló que se trata de Juanse Laverde y que podría tener mensajes muy directo para Valentino Lázaro.

¿Qué pasó en la última gala de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En el inicio de una nueva semana, Aura Cristina, que fue la última eliminada, se conectó por última vez con La Casa de los Famosos Colombia 2026 y les advirtió a los integrantes del top 8 que los hombres han ido subiendo, mientras que las mujeres están bajando.

Además, se disputó una nueva prueba de liderazgo y Juanda Caribe le ganó en la final a Alejandro Estrada.