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¿Lluvia de críticas?: estos exparticipantes de La Casa de los Famosos habrían empezado a salir

Los famosos rompieron el silencio y se dejaron ver juntos por medio de sus redes sociales.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

abril 28 de 2026
11:21 a. m.
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La Casa de los Famosos Colombia sigue dando temas de discusión en redes sociales ya que algunos de sus exjugadores han sido protagonistas de nuevas polémicas por fuera del reality más popular del país.

En una nueva oportunidad, dos exparticipantes de la temporada son tendencia ya que se mostraron bastante cercanos pese a que nunca demostraron ser unidos durante su paso por el juego.

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¿Cuáles son los exparticipantes que estarían saliendo?

En esta oportunidad se trata de Karola Alcendra y Jay Torres, quienes recientemente se han mostrado bastante unidos al compartir diferentes encuentros y eventos en los que no han sido ajenos a las cámaras de los curiosos.

Ante las especulaciones que empezaron a crecer rápidamente en redes sociales, los dos famosos decidieron aparecer en sus historias para dar a conocer nuevos detalles sobre la presunta conexión, que inició durante sus pocos días de convivencia en el programa, y que ha ido creciendo con el paso de los días.

Según el puertorriqueño, su vínculo podría llevarlos incluso a sostener un acercamiento sentimental. Sus palabras generaron amplias reacciones en la mujer, quien no dudó en reír y sonrojarse por lo mencionado.

Críticas en redes sociales hacia Karola Alcendra

Este nuevo acercamiento ha generado amplias reacciones en redes sociales ya que cientos de internautas han manifestado su inquietud por el vínculo que desarrolló con Eidevin, quien fue el segundo expulsado de la casa más famosa del país.

Así mismo, otras de las consignas en redes apelaron a las principales razones por las que el barranquillero fue expulsado, pues algunos manifestaron que Karola habría incidido en que el público tomara la decisión.

Pese a que ninguno de los dos participantes se ha pronunciado sobre el asunto, el tema ya es objeto de discusión entre los seguidores del exitoso reality del Canal RCN.

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Por otro lado, la antioqueña tuvo la oportunidad de volver al recinto, por medio de un congelado, para sorprender a los que fueron sus compañeros de juego. Sin embargo, su visita no fue del agrado de todos los famosos ya que Mariana, Juanda, Beba y Tebi se llevaron fuertes comentarios de su parte.

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