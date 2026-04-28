Cayeron depredadores sexuales en Latinoamérica: 16 países desataron megaredada contra el abuso infantil

Una ofensiva internacional fue desplegada este martes 28 de abril por las policías de 16 países para enfrentar delitos relacionados con abuso sexual infantil en plataformas digitales, una problemática que las autoridades consideran una de las más graves por el impacto que tiene sobre niños y adolescentes.

La acción fue liderada por la Policía Federal de Brasil y se desarrolló de manera conjunta y simultánea bajo el nombre de “Operación Internacional Aliados por la Infancia VI”, con el objetivo de combatir crímenes transnacionales que vulneran la dignidad sexual de menores de edad.

Según explicó la institución en un comunicado oficial, las investigaciones están relacionadas con abuso de menores en el ambiente digital, especialmente delitos cometidos a través de internet y otras plataformas tecnológicas.

La intervención reunió a autoridades de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

16 países desataron megaredada contra el abuso y la pornografía infantil

La operación se concentró en el enfrentamiento de delitos transnacionales vinculados con violencia sexual contra menores, especialmente aquellos cometidos y distribuidos en el entorno cibernético.

Las autoridades explicaron que el objetivo principal era identificar responsables, ejecutar capturas, recolectar pruebas y frenar la circulación de material relacionado con explotación sexual infantil.

En Brasil, la operación tuvo una de las acciones más amplias.

Allí se ejecutaron 16 órdenes de prisión preventiva y 159 órdenes de allanamiento e incautación en los 26 estados del país y en la capital federal.

Para desarrollar estas diligencias fueron desplegados más de 700 agentes policiales, quienes participaron en la ofensiva simultánea.

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En Uruguay, la Fiscalía confirmó la captura de cinco personas y la incautación de 40 dispositivos electrónicos, elementos que ahora hacen parte de las investigaciones judiciales.

La coordinadora de Combate a Delitos Cibernéticos de Abuso Sexual Infantil de la Policía Federal de Brasil, Rafaella Parca, explicó en un video que la acción conjunta busca combatir el abuso de menores “especialmente en el ambiente cibernético”.

La funcionaria señaló que este tipo de delitos exige respuestas rápidas y articuladas entre diferentes países debido a la facilidad con la que estas redes operan en internet.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también se pronunció públicamente sobre la operación y respaldó el despliegue policial.

“Seguimos firmes en el enfrentamiento al crimen”, publicó el mandatario en su cuenta de X, al destacar la ofensiva internacional realizada “en defensa de los niños y adolescentes”.

Las autoridades policiales también hicieron una precisión importante sobre el lenguaje utilizado en este tipo de investigaciones.

Indicaron que la comunidad internacional prefiere emplear expresiones como “abuso sexual” o “violencia sexual” contra menores en lugar de “pornografía infantil”, ya que consideran que esos términos reflejan con mayor claridad la gravedad real de los delitos.