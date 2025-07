Reconocido cantante colombiano tuvo que ingresar por urgencias a una entidad médica: ¿cuál es su estado?

Uno de los cantantes colombianos de música popular tuvo que ingresar de urgencias a una entidad hospitalaria tras no sentirse bien de salud.

Se trata de Alexis Escobar, el artista que interpreta éxitos como 'El incomprendido', y les contó a sus seguidores que tuvo que acudir a donde los especialistas para someterse a una serie de exámenes y descubrir cuál era su diagnóstico.

¿Cuál fue la causa de la recaída en su estado de salud? ¿Cómo se encuentra el artista Alexis Escobar en estos momentos? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Alexis Escobar, el reconocido cantante de música popular, tuvo que ingresar a urgencias

A través de una historia de Instagram, el cantante Alexis Escobar detalló que, tras el análisis de los exámenes médicos, pudo conocer que se intoxicó y, además, sufrió un ataque de pánico y ansiedad.

"Mi gente, les cuento por encimita que me intoxiqué, pero todavía no hemos sabido con qué. Ya me hicieron exámenes, me dio un ataque de pánico, de ansiedad y me hiperventilé", comenzó afirmando el artista de música popular.

"Lo bueno fue que ya me hicieron un electrocardiograma y gracias a Dios estoy muy bien. Sin embargo, se me hinchó la cara, pero no les voy a dar a ustedes el 'papayazo' de que me gocen. Cuando esté más deshinchado, les muestro", agregó Alexis Escobar.

¿Cuál es el estado actual de la salud de Alexis Escobar, el reconocido cantante de música popular?

Unas horas después de que al cantante le realizaron los tratamientos médicos correspondientes, grabó una nueva de historia para hacerles saber a sus seguidores que ya se encontraba mejor y que se sentía agradecido por los mensajes de apoyo que recibió.

"Paso por aquí a contarles que no me morí. Yo no pensé que hubiera tanta gente que preguntara por mí, pero muchas gracias a todos los que se preocuparon. Ya estoy bien, fue más un ataque de pánico en el que me hiperventilé, me dio un ataque de estrés, pero ya estoy más deshinchado que ayer y ahí voy recuperándome", concluyó.