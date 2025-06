El primer regalo de Altafulla a Karina tras ganarse el premio de $400 millones: video

Tras la euforia por la victoria de Altafulla en La Casa de los Famosos Colombia, y luego de una celebración íntima que se hizo viral, la atención de sus seguidores y de la prensa se ha centrado en un tema que genera curiosidad: ¿qué hará el cantante costeño con los 400 millones de pesos del premio?

El primer debate sobre el destino del dinero surgió de la manera más divertida y espontánea, en una conversación entre Altafulla y su pareja, Karina García, que rápidamente captó la atención en redes sociales.

Karina García abordó de manera divertida el tema de los $400 millones de Altafulla

La victoria de Altafulla en La Casa de los Famosos Colombia ha sido un torbellino de emociones y celebraciones.

Después de meses de encierro, emociones a flor de piel y el voto decisivo de millones de televidentes que lo coronaron como el flamante ganador, la pareja formada por Altafulla y Karina García protagonizó una celebración privada.

Este festejo, lleno de alegría y el amor consolidado durante su paso por la casa, fue capturado en un video viral que mostró el lado más auténtico de los dos.

Sin embargo, la conversación no se quedó solo en la alegría del triunfo. En un tono de broma que reflejaba la confianza y el humor de la pareja, Karina García no tardó en tocar el tema del millonario premio. "¿O sea no me merezco ni un paquetico?", le preguntó Karina a Altafulla, con una mezcla de picardía y juego.

RELACIONADO Los primeros conciertos de Andrés Altafulla tras salir de La Casa de los Famosos

La pregunta, que implicaba si ella recibiría alguna parte del jugoso monto, desató risas entre los presentes y demostró la química que existe entre ambos, incluso al hablar de cifras tan grandes.

¿Qué particular gesto tuvo Altafulla con Karina García tras la broma del premio de los $400 millones?

Al escuchar la pregunta de Karina, un amigo de Altafulla, también en tono de broma, intervino en la conversación con una sugerencia que provocó más risas: "Vamos a darle la liga a Kary".

Esta expresión coloquial, que alude a dar una parte del dinero como "regalo", añadió un toque cómico a la ya animada charla.

La reacción de Altafulla fue instantánea y muy a su estilo. Demostrando su generosidad y el cariño hacia Karina, el cantante costeño le regaló un billete de $100 mil pesos, un gesto que, si bien simbólico frente a los 400 millones del premio mayor, fue acompañado de un beso y de la buena vibra que caracteriza a la pareja.

Este momento fue capturado en el video viral que ya circula en redes sociales, y que permite a los fans ser partícipes de la cotidianidad y la felicidad de Altafulla y Karina García.

La anécdota, que combina el humor y el afecto, se convierte en un detalle más de la historia de amor y triunfo que ambos construyeron durante su paso por La Casa de los Famosos.