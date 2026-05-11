CANAL RCN
Tendencias

“Era tan amable”: Álvaro Uribe recordó a Yeison Jiménez durante su charla con Westcol

El expresidente aprovechó su más reciente encuentro con el famoso streamer para extender un mensaje a los familiares del fallecido cantante.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
12:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las redes sociales se encuentran llenas de clips del más reciente encuentro entre Álvaro Uribe y Westcol, quienes realizaron su primer stream en conjunto el pasado domingo 10 de mayo.

Su conversación, que duró un poco más de tres horas, abordó distintos temas por lo que también se prestó para realizar confesiones, bromear sobre distintas situaciones, darse obsequios e interactuar con algunos de los animales dentro de la vivienda del líder político.

Confesiones, ponis y regalos: estos fueron los momentos más virales entre Westcol y Álvaro Uribe
RELACIONADO

Confesiones, ponis y regalos: estos fueron los momentos más virales entre Westcol y Álvaro Uribe

¿Qué dijo Álvaro Uribe sobre Yeison Jiménez?

Entre las temáticas que se abordaron hubo espacio para dialogar sobre los gustos musicales del expresidente, pues parte de los objetivos del streamer antioqueño era dar a conocer información inédita del líder político.

Por esto, durante la conversación se habló sobre algunos cantantes, pues Uribe recordó el gran legado de Yeison Jiménez al dar a conocer que tuvo la oportunidad de conocerlo y considerarlo como una persona “amable”.

“Hombre, quiero hacerle llegar un saludo a la familia de Yeison Jiménez. Era tan amable conmigo ese muchacho y murió en un accidente de aviación”, afirmó.

Así mismo, exaltó otros nombres dentro del género popular en el país ya que mencionó a la cantante Marbelle al catalogarla como una persona “generosa” y expresarle su cariño sincero.

También, explicó su gran gusto por la música del cantante Darío Gómez, quien perdió la vida el pasado 26 de julio del 2022. Dentro de sus confesiones manifestó que el “rey del despecho” lo acompañó durante su primera campaña política.

“A mí me gustaba mucho, me encantaba escuchar a Darío Gómez con esa música de despecho”, afirmó.

El regreso del líder: Reykon estalla las redes al anunciar su primer Movistar Arena en Bogotá
RELACIONADO

El regreso del líder: Reykon estalla las redes al anunciar su primer Movistar Arena en Bogotá

Álvaro Uribe le ofrece un poni a Westcol

Otro de los momentos más virales de dicho encuentro se dio cuando el expresidente le ofreció uno de los pequeños ponis dentro de su casa para poder recolectar fondos en pro de una causa social.

“Si quiere, yo no lo voy a vender. Si usted lo rifa entre todas las personas que lo siguen para una obra social que usted quiera, yo se lo regalo”, expresó Uribe.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Conciertos

El regreso del líder: Reykon estalla las redes al anunciar su primer Movistar Arena en Bogotá

Álvaro Uribe

Confesiones, ponis y regalos: estos fueron los momentos más virales entre Westcol y Álvaro Uribe

Luis Díaz

¡Nació Fernando! Así confirmó Luis Díaz la llegada de su primer hijo varón

Otras Noticias

Paloma Valencia

María Claudia Tarazona anuncia su apoyo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia

La viuda de Miguel Uribe Turbay dijo que apoyará a la candidata del Centro Democrático porque esa era la voluntad del candidato asesinado.

Independiente Santa Fe

Santa Fe y el dato que lo pone como favorito ante América en Bogotá: vea el reciente historial

Santa Fe recibirá al América en El Campín con un historial reciente favorable en Bogotá. Los números respaldan al cardenal en la vuelta de los playoff de Liga BetPlay 2026-I.

México

Kevin González: el joven con cáncer que falleció horas después de abrazar a sus padres deportados

Uber

Uber lanza código PIN personal en Colombia: qué es y cómo activarlo

Contraloría General de la República

Contraloría advierte a la Supersalud por deterioro de las EPS intervenidas y cita mesa de trabajo