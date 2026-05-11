“Era tan amable”: Álvaro Uribe recordó a Yeison Jiménez durante su charla con Westcol

Las redes sociales se encuentran llenas de clips del más reciente encuentro entre Álvaro Uribe y Westcol, quienes realizaron su primer stream en conjunto el pasado domingo 10 de mayo.

Su conversación, que duró un poco más de tres horas, abordó distintos temas por lo que también se prestó para realizar confesiones, bromear sobre distintas situaciones, darse obsequios e interactuar con algunos de los animales dentro de la vivienda del líder político.

¿Qué dijo Álvaro Uribe sobre Yeison Jiménez?

Entre las temáticas que se abordaron hubo espacio para dialogar sobre los gustos musicales del expresidente, pues parte de los objetivos del streamer antioqueño era dar a conocer información inédita del líder político.

Por esto, durante la conversación se habló sobre algunos cantantes, pues Uribe recordó el gran legado de Yeison Jiménez al dar a conocer que tuvo la oportunidad de conocerlo y considerarlo como una persona “amable”.

“Hombre, quiero hacerle llegar un saludo a la familia de Yeison Jiménez. Era tan amable conmigo ese muchacho y murió en un accidente de aviación”, afirmó.

Así mismo, exaltó otros nombres dentro del género popular en el país ya que mencionó a la cantante Marbelle al catalogarla como una persona “generosa” y expresarle su cariño sincero.

También, explicó su gran gusto por la música del cantante Darío Gómez, quien perdió la vida el pasado 26 de julio del 2022. Dentro de sus confesiones manifestó que el “rey del despecho” lo acompañó durante su primera campaña política.

“A mí me gustaba mucho, me encantaba escuchar a Darío Gómez con esa música de despecho”, afirmó.

Álvaro Uribe le ofrece un poni a Westcol

Otro de los momentos más virales de dicho encuentro se dio cuando el expresidente le ofreció uno de los pequeños ponis dentro de su casa para poder recolectar fondos en pro de una causa social.

“Si quiere, yo no lo voy a vender. Si usted lo rifa entre todas las personas que lo siguen para una obra social que usted quiera, yo se lo regalo”, expresó Uribe.