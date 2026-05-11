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¡Nació Fernando! Así confirmó Luis Díaz la llegada de su primer hijo varón

Luis Díaz y Gera Ponce confirmaron el nacimiento de Fernando, su primer hijo varón, con emotivas fotos y mensajes que emocionaron a miles de seguidores en redes sociales.

Luis Díaz: nacimiento de Fernando
Foto tomada de Gera Ponce Instagram y AFP

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
09:49 a. m.
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El futbolista colombiano Luis Díaz volvió a ser tendencia este lunes 11 de mayo, aunque esta vez no fue por sus actuaciones dentro de la cancha, sino por una noticia familiar que emocionó a miles de seguidores como lo es el nacimiento de Fernando, su primer hijo varón.

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La noticia fue confirmada por su pareja, Gera Ponce, quien compartió varias fotografías y un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

“Más amor. Más vida. Más de nosotros. Un sueño más de nuestro corazón hecho realidad”, escribió la compañera del jugador colombiano, publicación que rápidamente recibió miles de reacciones y mensajes de felicitación.

Fernando se une a la familia de Luis Díaz

Con la llegada del pequeño Fernando, el delantero guajiro ya suma tres hijos. El recién nacido se une a Roma, nacida en 2021, y Charlotte, quien llegó al mundo en enero de 2024.

Las imágenes publicadas muestran algunos momentos íntimos y familiares tras el nacimiento del bebé, situación que generó una ola de comentarios positivos por parte de seguidores, compañeros y figuras del fútbol colombiano.

Luis Díaz llegará motivado a la Selección Colombia

La noticia llega en un momento importante para el atacante colombiano, quien se prepara para integrarse a la Selección Colombia de cara a los próximos compromisos internacionales y el camino rumbo al Mundial.

Sin duda, el nacimiento de Fernando representa una motivación especial para el futbolista, que atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva y familiar.

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