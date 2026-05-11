CANAL RCN
Internacional

Kevin González: el joven con cáncer que falleció horas después de abrazar a sus padres deportados

El joven de 18 años padecía un cáncer de colon etapa 4 que se le extendió a su estómago y pulmones.

Foto: X @nmasunivision

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
11:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La conmovedora historia de Kevin González, un joven estadounidense de 18 años con padres mexicanos, estremeció al mundo. Diagnosticado con cáncer de colon en etapa terminal, su mayor motivación era reencontrarse con sus padres, quienes habían sido deportados años atrás y permanecían detenidos en un centro de Arizona.

EE.UU. ofreció 100 millones de dólares a Cuba en ayuda, pero el régimen los rechazó: Marco Rubio
RELACIONADO

EE.UU. ofreció 100 millones de dólares a Cuba en ayuda, pero el régimen los rechazó: Marco Rubio

Kevin viajó desde Chicago hasta la casa de su abuela en Durango, México, pese a su delicado estado de salud. Su enfermedad ya se había extendido al estómago y pulmones, y los tratamientos médicos habían dejado de surtir efecto.

El reencuentro en Durango

El sábado, alrededor de las 15:30 horas, se produjo el esperado reencuentro en la casa de su abuela materna. Un juez federal de Arizona ordenó la deportación urgente de Norma e Isidoro González, al considerar que mantenerlos detenidos no respondía a un interés de seguridad pública y sí afectaba el derecho de su hijo a despedirse de ellos.

Donald Trump rechazó las condiciones de paz de Irán para darle fin a la guerra
RELACIONADO

Donald Trump rechazó las condiciones de paz de Irán para darle fin a la guerra

Horas después de abrazar a sus padres, Kevin falleció, cerrando una historia marcada por la lucha contra la enfermedad y las barreras migratorias.

Obstáculos migratorios y decisión judicial

Los padres de Kevin habían intentado cruzar la frontera de manera irregular tras no conseguir visas humanitarias, pese a presentar documentos médicos y diagnósticos terminales. Ninguna solicitud prosperó hasta que el tribunal decidió su liberación y repatriación expedita.

Una persona fue succionada por el motor de un avión en el aeropuerto de Denver, EE. UU.
RELACIONADO

Una persona fue succionada por el motor de un avión en el aeropuerto de Denver, EE. UU.

La medida permitió que el joven cumpliera su último deseo: despedirse de sus padres antes de morir. La historia ha generado un fuerte impacto internacional, al poner en evidencia la dimensión humana detrás de las políticas migratorias y los procesos judiciales en Estados Unidos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuba

EE.UU. ofreció 100 millones de dólares a Cuba en ayuda, pero el régimen los rechazó: Marco Rubio

Enfermedades

Pasajera francesa repatriada del crucero MV Hondius da positivo por hantavirus

Donald Trump

Donald Trump rechazó las condiciones de paz de Irán para darle fin a la guerra

Otras Noticias

Liga BetPlay

Así se jugarán los partidos de vuelta de los playoffs de la Liga BetPlay I-2026

Programación de los partidos de vuelta de los playoff de la Liga BetPlay I-2026

Uber

Uber lanza código PIN personal en Colombia: qué es y cómo activarlo

Pedir un servicio a través de la app de Uber en Colombia será ahora más seguro.

Conciertos

El regreso del líder: Reykon estalla las redes al anunciar su primer Movistar Arena en Bogotá

UNGRD

Caso UNGRD: Sandra Ortiz fue dejada en libertad por vencimiento de términos

Contraloría General de la República

Contraloría advierte a la Supersalud por deterioro de las EPS intervenidas y cita mesa de trabajo