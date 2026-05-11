Kevin González: el joven con cáncer que falleció horas después de abrazar a sus padres deportados

La conmovedora historia de Kevin González, un joven estadounidense de 18 años con padres mexicanos, estremeció al mundo. Diagnosticado con cáncer de colon en etapa terminal, su mayor motivación era reencontrarse con sus padres, quienes habían sido deportados años atrás y permanecían detenidos en un centro de Arizona.

Kevin viajó desde Chicago hasta la casa de su abuela en Durango, México, pese a su delicado estado de salud. Su enfermedad ya se había extendido al estómago y pulmones, y los tratamientos médicos habían dejado de surtir efecto.

El reencuentro en Durango

El sábado, alrededor de las 15:30 horas, se produjo el esperado reencuentro en la casa de su abuela materna. Un juez federal de Arizona ordenó la deportación urgente de Norma e Isidoro González, al considerar que mantenerlos detenidos no respondía a un interés de seguridad pública y sí afectaba el derecho de su hijo a despedirse de ellos.

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Horas después de abrazar a sus padres, Kevin falleció, cerrando una historia marcada por la lucha contra la enfermedad y las barreras migratorias.

Obstáculos migratorios y decisión judicial

Los padres de Kevin habían intentado cruzar la frontera de manera irregular tras no conseguir visas humanitarias, pese a presentar documentos médicos y diagnósticos terminales. Ninguna solicitud prosperó hasta que el tribunal decidió su liberación y repatriación expedita.

La medida permitió que el joven cumpliera su último deseo: despedirse de sus padres antes de morir. La historia ha generado un fuerte impacto internacional, al poner en evidencia la dimensión humana detrás de las políticas migratorias y los procesos judiciales en Estados Unidos.