CANAL RCN
Tendencias

El regreso del líder: Reykon estalla las redes al anunciar su primer Movistar Arena en Bogotá

El cantante sorprendió a sus fanáticos al anunciar su primera presentación en uno de los escenarios más masivos de la capital.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
10:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

No cabe duda de que Bogotá se ha convertido en una de las plazas favoritas por cientos de artistas, quienes no la dejan de incluir dentro de sus giras tanto nacionales como internacionales.

Y el género urbano no es la excepción, pues la ciudad se está preparando para una amplia cantidad de conciertos de distintos artistas como Nicky Jam, Ryan Castro, Karol G y ahora le abrirá las puertas a Reykon.

Confesiones, ponis y regalos: estos fueron los momentos más virales entre Westcol y Álvaro Uribe
RELACIONADO

Confesiones, ponis y regalos: estos fueron los momentos más virales entre Westcol y Álvaro Uribe

¿Cuándo será el concierto de Reykon en Bogotá?

La novedad la dio a conocer el artista durante su más reciente participación como invitado a la segunda fecha de Kapo en el Movistar Arena de la capital. El hombre apareció en la tarima ante los gritos eufóricos de todos los asistentes, quienes ovacionaron al que ha sido considerado como uno de los pioneros del reggaetón en el país.

Su intervención en el show estuvo lleno de música, clásicos y gran nostalgia entre ambos artistas, pues Kapo decidió dedicarle unas sentidas palabras al agradecer su presencia en su show y para exaltar su papel dentro del género urbano.

Ante la gran emoción del público, el antioqueño dio uno de los anuncios más esperados por cientos de sus seguidores ya que anunció que, por primera vez, se presentará en solitario en el Movistar Arena. Este corresponde a su primer show masivo en años en la capital del país.

Pese a que no anunció la fecha exacta de su presentación, reveló que podría ser el próximo mes de noviembre.

Ante esto, los fanáticos ya empezaron a hacer sus apuestas sobre los precios de la boletería oficial para asistir al evento, pues el paisa sigue consolidándose como una de las figuras más grandes del género urbano al compartir recientemente escenario con varios artistas como J Balvin y Kapo.

¡Bebé en camino! Maluma confirmó que será padre por segunda vez: ¿reveló el género?
RELACIONADO

¡Bebé en camino! Maluma confirmó que será padre por segunda vez: ¿reveló el género?

¿Cuándo será el próximo concierto de reggaetón en Bogotá?

Por otro lado, Bogotá se está preparando para recibir a Nicky Jam, quien hará su primer Campín en Colombia tras varios años de espera entre su fanaticada. Su show será el próximo 6 de junio y se espera que para su presentación lleguen una gran variedad de invitados como J Balvin, Ryan Castro, Beéle, entre otros exponentes de la industria.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Álvaro Uribe

Confesiones, ponis y regalos: estos fueron los momentos más virales entre Westcol y Álvaro Uribe

Luis Díaz

¡Nació Fernando! Así confirmó Luis Díaz la llegada de su primer hijo varón

Artistas

¡Bebé en camino! Maluma confirmó que será padre por segunda vez: ¿reveló el género?

Otras Noticias

UNGRD

Caso UNGRD: Sandra Ortiz fue dejada en libertad por vencimiento de términos

La exconsejera presidencial para las Regiones se encontraba recluida en guarnición militar mientras avanzaban las investigaciones por su presunta responsabilidad en el entramado de corrupción.

Dólar

Dólar en Colombia arrancó la semana con sorpresivo movimiento: así se cotiza este 11 de mayo

El dólar en Colombia abrió este lunes 11 de mayo de 2026 con movimientos frente a la TRM. Conozca cómo inició la jornada y cuál es el precio oficial de la divisa.

Millonarios

Los arqueros que estudia Millonarios para reemplazar a Novoa y De Amores

Cuba

EE.UU. ofreció 100 millones de dólares a Cuba en ayuda, pero el régimen los rechazó: Marco Rubio

Contraloría General de la República

Contraloría advierte a la Supersalud por deterioro de las EPS intervenidas y cita mesa de trabajo