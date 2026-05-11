El regreso del líder: Reykon estalla las redes al anunciar su primer Movistar Arena en Bogotá

No cabe duda de que Bogotá se ha convertido en una de las plazas favoritas por cientos de artistas, quienes no la dejan de incluir dentro de sus giras tanto nacionales como internacionales.

Y el género urbano no es la excepción, pues la ciudad se está preparando para una amplia cantidad de conciertos de distintos artistas como Nicky Jam, Ryan Castro, Karol G y ahora le abrirá las puertas a Reykon.

¿Cuándo será el concierto de Reykon en Bogotá?

La novedad la dio a conocer el artista durante su más reciente participación como invitado a la segunda fecha de Kapo en el Movistar Arena de la capital. El hombre apareció en la tarima ante los gritos eufóricos de todos los asistentes, quienes ovacionaron al que ha sido considerado como uno de los pioneros del reggaetón en el país.

Su intervención en el show estuvo lleno de música, clásicos y gran nostalgia entre ambos artistas, pues Kapo decidió dedicarle unas sentidas palabras al agradecer su presencia en su show y para exaltar su papel dentro del género urbano.

Ante la gran emoción del público, el antioqueño dio uno de los anuncios más esperados por cientos de sus seguidores ya que anunció que, por primera vez, se presentará en solitario en el Movistar Arena. Este corresponde a su primer show masivo en años en la capital del país.

Pese a que no anunció la fecha exacta de su presentación, reveló que podría ser el próximo mes de noviembre.

Ante esto, los fanáticos ya empezaron a hacer sus apuestas sobre los precios de la boletería oficial para asistir al evento, pues el paisa sigue consolidándose como una de las figuras más grandes del género urbano al compartir recientemente escenario con varios artistas como J Balvin y Kapo.

¿Cuándo será el próximo concierto de reggaetón en Bogotá?

Por otro lado, Bogotá se está preparando para recibir a Nicky Jam, quien hará su primer Campín en Colombia tras varios años de espera entre su fanaticada. Su show será el próximo 6 de junio y se espera que para su presentación lleguen una gran variedad de invitados como J Balvin, Ryan Castro, Beéle, entre otros exponentes de la industria.