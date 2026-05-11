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Contraloría advierte a la Supersalud por deterioro de las EPS intervenidas y cita mesa de trabajo

El contralor general recalcó que los incumplimientos de las ocho EPS intervenidas a las órdenes judiciales comprometen el derecho a la salud.

Foto: Contraloría - Superintendencia Nacional de Salud

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
07:11 a. m.
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Ante los persistentes problemas que aquejan al sistema de salud, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, emitió una advertencia a la Superintendencia Nacional de Salud por lo que denominó el “el deterioro crítico y sostenido” de las EPS que se encuentran bajo intervención forzosa del Gobierno Nacional.

El llamado se da tras un seguimiento que permitió concluir que las intervenciones están lejos de cumplir con el objetivo de estabilizar el sistema de salud, y que, por el contrario, se siguen identificando riesgos sobre los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en la continuidad de los servicios para los usuarios.

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A esto, se suman hallazgos en la situación financiera de varias EPS intervenida, que han puesto en jaque la operación de clínicas, hospitales y demás prestadores intermediarios de las entidades.

Deudas millonarias y pérdida de patrimonio de las EPS

El principal lío mencionado por la Contraloría tiene que ver con la Nueva EPS y los impedimentos para validar su información contable de 2024 y 2025 por falta de estados financieros. De acuerdo con el órgano de control, harían falta $4,6 billones en el registro de reservas técnicas y $13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar.

Adicional, se identificó el deterioro del endeudamiento de EPS como Savia Salud, Coosalud y Famisanar, cuyos patrimonios se hunden en millonarias cifras negativas, según datos del contralor.

En el caso de Famisanar, la Contraloría encontró un deterioro significativo, pasando de un estado aceptable de 1,00 a una condición crítica de 4,08 para diciembre de 2025.

En Coosalud, los pasivos aumentaron de $1,88 billones en octubre de 2024 a $6,34 billones en 2025, según información cargada por la EPS en la página de la SNS.

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Para Famisanar las cosas no son muy diferentes. De acuerdo con el informe, su patrimonio pasó de $2,1 billones al inicio de la intervención, a $3,3 billones a finales de 2025.

Riesgos en el derecho a la salud para los pacientes

Estos aspectos, según la entidad, han ocasionado que la capacidad de las EPS para prestar los servicios sea limitada, lo que se ha evidenciado en la entrega de medicamentos, la asignación de citas y la continuidad de tratamientos o procedimientos vitales para los usuarios.

Finalmente, el contralor recalcó que los incumplimientos de las ocho EPS intervenidas a las órdenes judiciales comprometen el derecho a la salud.

Solo en 2025, las quejas frente al servicio de salud alcanzaron niveles históricos, registrando más de 2 millones de PQRS, la mayoría en la Nueva EPS, Salud Total y Sanitas.

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Finalmente, la Contraloría pidió a la Supersalud que se fortalezcan las medidas correctivas y se justifiquen técnicamente las intervenciones para evitar mayor daño patrimonial de las EPS.

Para la próxima semana será convocada una mesa de trabajo con la Supersalud y las EPS intervenidas para revisar el tema.

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