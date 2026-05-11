María Claudia Tarazona anuncia su apoyo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, anunció su respaldo en primera vuelta presidencial a la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia.

A tan solo 20 días de la primera vuelta presidencial, Tarazona reapareció para comunicar su postura frente a la contienda, dejando claro que el objetivo es impedir el continuismo del actual gobierno.

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Uno de los aspectos que llama la atención es que, al anunciar su apoyo a Valencia, María Claudia se desmarca de su suegro, el también candidato Miguel Uribe Londoño.

¿Por qué María Claudia apoyará a Paloma?

En entrevista con Noticias Caracol, Tarazona recalcó que la postura de apoyar a Paloma Valencia la representa a ella y a sus hijos y que la decisión se debe a que "esa fue la voluntad de Miguel".

Eso quería Miguel, que si no era él, fuera un candidato del Centro Democrático.

Además, afirmó que Paloma es "la única que va a poder ganar en segunda vuelta", reiterando que su propósito es evitar el triunfo del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Sobre la candidatura de Uribe Londoño, Tarazona reconoció que este tiene las banderas de su hijo Miguel, pero que en este momento "no tiene una posibilidad por lo que los números nos están mostrando".

Yo lo respeto, creo que ha sido un colombiano que ha tenido que cargar con el peso de la violencia. Él ha estado en esta silla y en la que nadie quiere estar, y es ver morir a un hijo.

Paloma responde al mensaje de María Claudia

A través de su cuenta de X, la candidata del Centro Democrático agradeció el apoyo de María Claudia Tarazona y aseguró que lo recibe como "el gesto más grande y conmovedor" de su campaña.

Además, dijo que recuerda a Miguel Uribe como un amigo y un demócrata, por lo que se comprometió a "honrar sus banderas y cuidar su legado con profundo respeto y solidaridad".

Miguel fue mi amigo, un demócrata en todo el sentido de la palabra, un competidor respetuoso como pocos, un hombre que entendía que la política debía hacerse con altura, firmeza y decencia.