Confesiones, ponis y regalos: estos fueron los momentos más virales entre Westcol y Álvaro Uribe

Westcol ha vuelto a tomarse las tendencias del país al protagonizar uno de los encuentros más esperados por cientos de miles de sus seguidores, quienes manifestaron su emoción al verlo junto a Álvaro Uribe Vélez.

Su encuentro se dio en la amplia finca del líder político en Rionegro en donde no solo sostuvieron una charla, sino que también hicieron un recorrido por el lugar en donde consumieron alimentos e interactuaron con algunos animales presentes allí.

Momentos más virales de la entrevista

Como lo anunció el stremaer, fueron varios los temas a tratar durante su encuentro con el expresidente. Sin embargo, los internautas viralizaron rápidamente algunos de los momentos más polémicos del encuentro al abordar distintas temáticas como el origen del término “paraco”, su opinión con respecto al gobierno de Gustavo Petro, la inseguridad en el país, los logros dentro de sus mandatos y la situación legal en la que su hermano se encuentra involucrado.

Durante la conversación, Westcol preguntó por las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como los falsos positivos, que se presentaron durante su gobierno. Según el político, dicha situación representa “un dolor que empaña la política”.

“Ya hablé de esas ejecuciones, el dolor que siento empañan una gran política. Pero quiero decir con todo respeto, nosotros nunca incentivamos delitos (...) nunca, ni se premió a alguien por delitos en las Fuerzas Armadas. Nunca incentivamos que se cometieran delitos”, aseguró Vélez.

A la conversación también se sumó la definición del término “paraco” con el que se ha relacionado coloquialmente a los grupos paramilitares responsables de diferentes crímenes contra la población civil.

“Hombre, claro. Aquí confundieron una política severa de seguridad con el paramilitarismo. Yo desmonté el paramilitarismo, extradite a los cabecillas”.

Álvaro Uribe sobre Gustavo Petro

A su discusión también se sumaron algunas de las más contundentes críticas hacia el Gobierno de actual, pues el expresidente aseguró que tanto Gustavo Petro como Iván Cepeda “quieren tomar el poder absoluto”.

“Qué es lo que me preocupa mucho de Petro y Cepeda, que ellos quieren ese poder absoluto como Castro y como Chávez. Petro dice la constituyente, Cepeda dice ‘Primero voy a buscar un acuerdo nacional’ para hacer lo mismo que quieren en la constituyente y se atreven a decir que lo sacaría por decreto. Para ellos no hay corte, no hay Congreso, no hay ciudadanía”.

Confesión por parte de Westcol

Uno de los momentos más virales del encuentro fue cuando el creador de contenido reveló que su familia hizo parte de los beneficiarios del programa Familias en Acción, creado durante el gobierno de Andrés Pastrana.

“Cuando a mí me llegaba la plata de Familias en Acción, mi corazón estaba lleno completamente. El programa le ayudó mucho a mi familia, me ayudó mucho a mí. Si Familias en Acción no hubiera existido tal vez yo no estaría aquí. Gracias a Familias en Acción pude comprarme los zapatos para ir a trabajar” reveló el streamer.

Interacción con animales

Otro de los instantes más virales fue cuando ambos dieron un recorrido por el recinto en donde se encontraron con animales de diferentes especies. Sin embargo, los pequeños ponis se llevaron especialmente su atención ya que uno de los equinos no permitió que el político lo tomara.

Finalmente, Álvaro Uribe aseguró su interés por rifar a uno de los ejemplares para destinar los recursos a una buena causa social.