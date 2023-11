Ana Karina Soto rompió el silencio tras filtración de su video íntimo: “Me sentí violada”

Luego de varios años, Ana Karina Soto rompió el silencio y contó por primera vez las implicaciones emocionales que tuvo al momento que se filtró un video íntimo con su expareja, haciendo que la reconocida periodista fuera tendencia nacional, teniendo en cuenta que se viralizó por todas las plataformas digitales.

En entrevista con el video pódcast ‘Voz Podés’ de la periodista Tatiana Franco, la reconocida presentadora reveló el difícil momento que vivió cuando se filtró el video teniendo relaciones sexuales, dejando claro que se sintió atacada y vulnerada, puesto que el archivo se publicó en las redes sociales sin su autorización.

“Yo me sentí vulnerada y violada porque finalmente si tú no permitiste algo y hacen algo contra ti sin tu consentimiento e invaden tu intimidad, de esa manera tú te sientes violada”, fueron las palabras de la reconocida presentadora tras la pregunta sobre su situación emocional sobre el video dado a conocer en las redes sociales.

Además, afirmó que en varias oportunidades confrontó al hombre que hizo publicó el video, que en ese momento era su pareja, afirmando que todas las veces que le preguntó por el archivo, el hombre le negaba, siendo consciente que él fue el encargado de viralizar el contenido en las redes sociales.

“Yo lo miraba a los ojos y le decía, nunca me pediste permiso, nunca me pediste autorización, nunca entendí por qué lo hizo, primero grabar y después publicar. Entonces, claramente, me sentí atacada, humillada, ofendida y ultrajada porque era mi novio de ese momento”, añadió Ana Karina Soto.

Ana Karina Soto habló de los días después de la publicación del video

Ante los fuertes señalamientos y críticas, Ana Karina Soto contó que pensó que no podía sobrevivir a ese escarnio público, teniendo en cuenta que en su cabeza rondaba una frustración e impotencia por lo acontecido con su expareja. Sin embargo, afirmó que sus amigos, y familiares fueron claves para poder conllevar con esa situación.

“Afortunadamente, mis papás, mis hermanos, mis amigas y el canal no permitieron que me derrumbara. Porque yo iba para allá, me iba a dejar caer. Tenerse que enfrentar a ese escarnio público fue muy duro. De hecho, todavía me cuesta hablar del tema, debido a todos los procesos que he tenido que pasar”, añadió la presentadora.

Además, dejó claro que en su trabajo recibió todo el apoyo necesario del director y todos los compañeros con los que trabajaba.

“Ese ha sido de los episodios más fuertes que me ha tocado enfrentar en la vida. Tan pronto pasó la publicación del video, yo hablo con el director de ese momento, y Álvaro me dice: ’No te preocupes, no va a pasar nada. Te vamos a apoyar, estamos contigo, no te vamos a exponer’”, finalizó Ana Karina Soto.