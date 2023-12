Actriz de la novela de Rigo confesó los duros momentos que vivió por abuso cuando era niña

La actriz de una de las novelas con mayor furor en el país, como lo es Ana María Estupiñán, quien desarrolla uno de los personajes más importantes de la novela 'Rigo', contó algunos detalles sobre su vida personal durante una entrevista con el programa 'Buen día, Colombia' del Canal RCN. En la conversación reveló un episodio que sufrió cuando era menor.

El relato se dio luego que la actriz se mostrara contenta por se nominada a una producción que se llama 'Esmeralda', cortometraje que habla sobre el abuso de menores. La trama de esta producción se centra en temas sociales relacionados con la explotación infantil y la falta de derechos en poblaciones vulnerables.

Ana María Estupiñán confesó sus duros momentos

Bajo este contexto, la reconocida actriz habló sobre un suceso similar que vivió en su infancia y que lo vino a entender cuando necesito de ayuda profesional.

“Tuve un suceso cuando era muy chiquita, y no me acordaba. Fue haciendo terapia que entendí que eso me pasó”, reveló la famosa.

Aunque Estupiñán aseguró que no la violaron, confesó que "una persona cercana a mi familia me tocó. Y fue para mí muy traumático cuando fui consciente de que eso sí había pasado, porque me pasaba que tenía una pesadilla continua y siempre pensaba como en ese mismo momento (…) Yo pensaba que era algo como que me estaba imaginando, y no. Sí pasó, y también le pasó a muchas personas cercanas a mí”.

La actriz agregó que no culpó a nadie pero si "sentí mucha rabia por la persona que lo hizo, y entendí por qué siempre había tenido aversión a tenerlo cerca de mí. Fue algo que sané junto al acompañamiento de mi familia y profesionales. Nunca más hablé con él”.

Aunque esta confesión se dio meses atrás, las repercusiones se han hecho notorias en redes sociales con respecto a lo sucedido con la hoy actriz de la novela de Rigo.

Estupiñán celebró su nominación

Mediante las redes sociales, la reconocida actriz celebró en su momento la nominación. "Hoy tengo el corazón llenito de agradecimiento, emoción y alegría desbordante con esta noticia. Hace poco más de un año hicimos este cortometraje que cuenta la realidad de una mujer que es la de millones en el mundo, que sufren abuso sexual cuando son niñas y son ignoradas o silenciadas por sus propias familias".