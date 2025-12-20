“Me vi solo, pero me arriesgué”: Beéle habla de los retos detrás de su contundente éxito

Brandon de Jesús López Orozco se ha convertido en uno de los artistas más influyentes de la región por lo que actualmente es uno de los cantantes colombianos que se encuentra liderando importantes listas de reproducción en el mundo.

A vísperas de su octava fecha consecutiva, en el Movistar Arena de Bogotá, el barranquillero se sinceró en una conversación con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, y reveló novedosos detalles de su éxito, las dificultades detrás de su carrera musical, la pérdida de su padre y el trabajo que hoy lo ha consolidado como uno de los artistas más sobresalientes del afrobeat.

Inicios de Beéle

Brandon de Jesús López nació en Barranquilla y al año y medio se fue con sus padres a vivir a Venezuela. En un ir y venir, el cantante ha manifestado su agradecimiento por vivir parte de su infancia en los dos países, pues considera que dicho territorio representa una cultura con la que también se logra identificar.

Desde pequeño, Brandon siempre estuvo involucrado con la música ya que desde los 12 años se permitió explorar más allá de la música con la que su familia lo educó. Sin embargo, su carrera se vio impactada por una etapa llena de intensidad ya que, durante sus inicios, recibió distintos rechazos.

A esto se sumó una tensa situación que vivió con su padre ya que el hombre siempre estuvo atento a la carrera musical de su hijo al llegar al punto de generar “intensidad”.

“Lo más loco de todo fue que mi papá estuvo con esa intensidad de decir que alguien me grabara una canción y siempre era como que no era el momento. Lo más duro no fue tal vez recibir el no de la gente, sino que fue decirle a mi papá que no era el momento y mi papá no lo entendía”, explicó.

Fue así como logró tomar la decisión de solicitarle a su padre un espacio para reencontrarse consigo mismo y poder lograr la inspiración en el momento adecuado y potencializar su carrera.

No obstante, a los 16 años logró un contundente hito para su carrera ya que compuso su canción ‘Loco’. Pese al éxito que tuvo la melodía, Brandon manifestó que no fue a “ninguna emisora” ya que consideró que no debía ser él quien tocara las puertas, sino su música.

“Si en un momento yo fui a tocar la puerta y no me la abrieron, yo no tengo por qué tocar ya que tiene que hacerlo mi música. A veces no es que tú lo digas, es que las cosas que haces lo demuestren”.

Una compleja relación paternal

El intérprete de ‘La plena’ no dudó en hablar sobre su padre, pues ante su ausencia también recordó el camino que atravesó junto a él en sus inicios, las dificultades que se presentaron en su relación y los anhelos que en vida no logró cumplir.

“Mi papá fue de esas personas que siempre quería estar conmigo en todo lo que a mí se me ocurriera, pero yo necesitaba concentrarme. Eso me llevó a chocar muchas veces con él, teníamos una relación muy compleja, pero sin embargo la sangre a uno lo llama y disfrutamos más de lo que peleamos”.

“Es un orgullo para mí estar haciendo estos movistares porque lo hago en su nombre ya que lo que más quería él era venir a este Movistar. Desde el día que se fue yo creo que el mensaje de la vida es que tengo que asimilarlo y hacerlo”, añadió.

Salud mental, una responsabilidad

Por otro lado, Brandon habló abiertamente sobre la importancia de la salud mental, pues actualmente posee grandes responsabilidades como tener 11 perros y dos hijos que lo ayudan a “no despegarse de la tierra” y le permiten ver “lo bonito” de las cosas en la vida.

Dentro de su éxito también hay espacio para las polémicas, pues el artista ha protagonizado algunas disputas mediáticas que se llevaron la atención en los meses más recientes. No obstante, reiteró que comprende el movimiento dentro del mundo del espectáculo.

Inspiración musical desde el inicio

Detrás de un gran artista hay distintos referentes que impulsan a forjar parte de su esencia. Por esto, la influencia de cantantes como Diomedes Díaz, Kaleth Morales e incluso Michael Jackson también hacen parte del impulso para “gozar” su carrera musical.

Salomón Villada, más conocido como Feid, también ha sido importante en su carrera musical ya que es uno de los artistas, del género urbano, que más lo han inspirado por lo que recalcó la amistad y diversas cualidades del paisa.

Aunque el barranquillero ya ha logrado colaborar con grandes artistas como Shakira, Ozuna, Feid, Nicky Jam, Elvis Crespo, entre otros, no cabe duda de que su éxito hasta ahora está comenzando.