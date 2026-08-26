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Marvel anuncia reestreno de película con 4 minutos de escenas inéditas

La franquicia anuncia que esta nueva entrega será clave para entender 'Avengers: Doomsday', la próxima película que se estrenará a finales de 2026.

Avengers: Endgame se reestrena con escenas inéditas.
Foto: Facebook Marvel Studios

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
04:14 p. m.
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El fenómeno global que supo convertirse en la película más taquillera de la historia regresa a la pantalla grande con mejoras visuales y sonoras, además de escenas exclusivas para los fans.

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Este 25 de agosto, el mundo del cine y los amantes de los superhéroes recibieron una grata sorpresa: Marvel Studios anunció el reestreno de su exitosa película 'Avengers: Endgame', pero en versión 'bonus', con escenas inéditas y un adelanto exclusivo de su próximo lanzamiento 'Avengers: Doomsday'.

La fecha elegida es el 24 de septiembre y la experiencia se podrá disfrutar bajo el formato Infinity Vision, anunciaron en sus redes sociales. En el marco del anuncio de este reestreno, Joe Russo, uno de los directores, explicó: "Conectará la historia de las dos películas. Hay una progresión natural desde Endgame hasta Doomsday, que también incluye todas las demás historias que se han ido desarrollando. Creo que es imprescindible verla para entender la historia de Doomsday".

Experiencia diseñada para IMAX e Infinity Vision

Este reestreno no solo busca volver a conectar a los fans con la saga, sino ofrecer una experiencia visual totalmente nueva. La película contará con un ajuste de color que se adapta a los estándares actuales de las salas de cine. El objetivo de esta corrección es brindar efectos visuales más realistas e impactantes que en el estreno original.

Además de estas mejoras en cuanto a temas visuales, los asistentes a salas Infinity Vision tendrán la posibilidad de presenciar un avance exclusivo de 'Avengers: Doomsday', que tiene previsto su estreno para el 18 de diciembre de 2026.

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'Avengers: Endgame' rompió récords en taquilla

Tras su estreno mundial en 2019, la superproducción logró recaudar 2.799 millones de dólares, posicionándola en su momento como la película más taquillera de la historia, y con este reestreno busca recaudar más dinero para volverla a posicionar en los primeros lugares de este prestigioso ranking.

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