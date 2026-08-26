Nuevas fechas de La Granja de Zenón en Bogotá y Chía 2026

Las familias podrán disfrutar de la magia y alegría del show en octubre de 2026, conservando la validez de sus boletas sin trámites extra.

¿Por qué se aplazó el show de La Granja de Zenón en Colombia?

Los organizadores tomaron la decisión de reprogramar las funciones en respuesta a la difícil situación que atraviesa Colombia a raíz del reciente terremoto.

En un mensaje de empatía y apoyo a las comunidades afectadas, se priorizó la solidaridad nacional antes de continuar con la agenda de entretenimiento. La productora Megalive entiende que este es un momento para la unión y la ayuda a quienes más lo necesitan. Por ello, buscan garantizar que las presentaciones en vivo sean una verdadera celebración, llena de magia y alegría para todos los asistentes, en un contexto más adecuado para el país.

Nuevas fechas y horarios en el Teatro Astor Plaza de Bogotá

Para los seguidores en la capital, el evento, que cuenta con la producción de Midnight, Nexo y Megalive, se trasladó oficialmente para el mes de octubre. El escenario elegido para recibir a los icónicos personajes animados es el reconocido Teatro Astor Plaza, un espacio tradicional que acogerá la puesta en escena para el disfrute de los más pequeños.

La programación oficial para el público en Bogotá quedó establecida con doble jornada:

Fecha: Sábado 17 de octubre de 2026.

Primera función: 11:30 a. m..

Segunda función: 3:30 p. m..

Lugar: Teatro Astor Plaza.

Programación oficial para la función de La Granja de Zenón en Chía

Por su parte, los habitantes de la Sabana de Bogotá también cuentan con un nuevo agendamiento oficial para no perderse la experiencia inmersiva de la exitosa serie infantil.

Los detalles confirmados para esta localidad son:

Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026.

Horario de la función única: 3:30 p. m..

Lugar: Teatro Zea Mays, Chía.

¿Qué pasa con las boletas ya compradas para el evento?

Una de las principales preocupaciones de los usuarios al enfrentarse a cambios de programación de última hora es el estado de sus entradas. El comunicado oficial tranquiliza a los compradores al confirmar que las entradas ya adquiridas mantienen su plena validez para las nuevas fechas establecidas.

Las localidades asignadas, los precios, así como los demás detalles asociados a cada entrada, permanecen intactos conservando las mismas condiciones de la compra. Por lo tanto, los asistentes no deberán realizar ningún tipo de trámite adicional o cambio de boletería para ingresar a los recintos en octubre.

Para las familias que aún desean asegurar su asistencia a este evento musical, las entradas continúan disponibles para compra a través de la plataforma oficial www.ticketshows.co. Finalmente, desde La Granja de Zenón y Megalive agradecieron profundamente la comprensión, la paciencia y la solidaridad de todas las familias que los han acompañado durante esta contingencia, asegurando que muy pronto volverán a encontrarse para cantar, bailar y disfrutar juntos.