Andrea Valdiri está soltera: así confirmó el fin de su relación

En la noche del viernes 17 de julio, los internautas comenzaron a hablar de que todo parecía indicar que Andrea Valdiri había terminado su relación con Juan Daniel Supúlveda.

Su argumento fue que la creadora de contenido había dejado de seguirlo en las redes sociales y, además, había compartido el siguiente mensaje en una historia de Instagram:

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Las situaciones cambian, los caminos también, pero Dios nunca deja de guiar mis pasos, abriendo puertas mientras yo sigo enfocada en lo que él tiene para mí. Por eso, aun en medio de todo, la vida me sigue sonriendo bonito.

En consecuencia, con la finalidad de que no se siguieran difundiendo rumores, Andrea Valdiri reveló la verdad en la mañana de este sábado 18 de julio. ¿Qué dijo?

Andrea Valdiri confirmó el fin de su relación con Juan Daniel Sepúlveda

En tres historias de Instagram, Andrea Valdiri les contó a sus seguidores que su camino se separó del de Juan Daniel Sepúlveda.

"Cuando uno termina una relación, entra en un proceso de tristeza en el que no quiere nada, y yo estoy viviéndolo poquito a poquito. La gente me ha preguntado y sí, es verdad, ya no estoy con 'ternerito'", expresó Andrea Valdiri.

"Con tusa o sin tusa, a uno le toca seguir trabajando. A mí no me mantiene nadie y tengo que seguir, de eso se trata la vida. Estamos viviendo un proceso difícil, pero lo importante es que tú puedas pasar por la vida de las personas no hiriendo, sino dejando algo bonito. Por eso, yo me quedo con todo lo lindo que viví con él porque ya íbamos para tres años. Da tristeza, pero me toca levantarme, secarme las lágrimas y seguir 'camellando' así el mundo se le caiga a uno", añadió.

¿Cuáles han sido las reacciones de los seguidores de Andrea Valdiri tras el fin de su relación?

Los internautas de Andrea Valdiri han lamentado lo sucedido y le han deseado fortaleza.

"Hacían linda pareja", "qué lástima" y "ojalá todo fuera marketing", han sido algunos de los comentarios.