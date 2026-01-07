Andrea Valdiri enviará camiones con 100 toneladas de suministros a Venezuela: desmintió solicitar dinero

Andrea Valdiri se ha sumado a la lista de famosos y creadores de contenido que han manifestado solidarizarse con los miles de afectados tras los terremotos que destruyeron ciudades enteras en Venezuela, el pasado 24 de junio de 2026.

Pese a algunos inconvenientes de logística, la mujer reveló que los camiones con la respectiva ayuda se encuentran próximos a llegar a su destino.

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Andrea Valdiri enviará camiones con ayudas a Venezuela

La Guaira, Yaracuy y algunas zonas de Caracas siguen siendo algunas de las zonas más afectadas por los terremotos de magnitud 7,1 y 7,5 que ha dejado un incalculable número de víctimas.

Ante las réplicas, la falta de alimentos y la ayuda internacional que ha llegado para seguir rescatando a personas con vida bajo los escombros, se han sumado varias figuras públicas colombianas para ayudar a los afectados.

Este es el caso de la creadora de contenido Andrea Valdiri, quien se pronunció en horas recientes, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde dio a conocer detalles de la gestión que adelantó para enviar ayudas como alimentos, medicamentos, agua, carpas, alimentos para mascotas, entre otros.

Según la mujer, son 100 toneladas de ayudas que se distribuirán entre 4 y 5 tractores que se encuentran en camino a Venezuela. Pese a las complicaciones para conseguir el respectivo transporte, la barranquillera expresó su felicidad al haber encontrado la solución para hacer llegar los víveres.

“Esta tarde yo no tenía los camiones. Apareció una pareja de esposos que tienen una empresa que transporta alimentos a Venezuela y me ayudaron con los camiones. Te estoy hablando de las mulas grandes, las largas, llevamos entre 4 y 5 cinco mulas porque hay 100 toneladas de comida, medicamentos. Estoy muy feliz, las cosas se alinean cuando Dios sabe que lo necesitamos”, aseguró la famosa.

Así mismo, la mujer aprovechó el espacio en sus redes para desmentir algunas publicaciones falsas en donde han usado su imagen para pedir dinero para los afectados por medio de una cuenta ficticia en Facebook.

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Nicky Jam ofreció su avión para cargar ayudas a Venezuela

Otro de los reconocimientos ha corrido por cuenta de Nicky Jam, quien dio a conocer que su avión privado está siendo utilizado para transportar ayudas a Venezuela como alimentos, elementos quirúrgicos, agua, entre otros materiales de rescate necesarios para facilitar las labores.

Por supuesto, su gesto ya ha generado amplias reacciones ya que miles de sus fanáticos han exaltado su colaboración y han hecho un llamado a más artistas a sumarse a las ayudas para los damnificados.