CANAL RCN
Tendencias

Westcol defiende a Andrea Valdiri tras enfrentar a fanático que la habría insultado en redes

El empresario defendió la postura de la mujer, quien es viral en redes sociales tras protagonizar un enfrentamiento con el internauta.

Foto: AFP y captura pantalla TikTok @andreavaldirisos1
Foto: AFP y captura pantalla TikTok @andreavaldirisos1

Noticias RCN

junio 23 de 2026
11:44 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay gran conmoción en las redes sociales tras el más reciente enfrentamiento que la creadora de contenido Andrea Valdiri tuvo con un presunto internauta que, al parecer, hizo uso de las redes sociales para generar comentarios de odio en contra de la barranquillera y sus hijas.

Las imágenes ya son virales en redes sociales en donde se ha generado todo un debate en torno a la decisión de la mujer de buscar al sujeto, llegar a su respectiva vivienda y enfrentarlo.

Expopet 2026: el gran encuentro de las familias interespecie
RELACIONADO

Expopet 2026: el gran encuentro de las familias interespecie

¿Qué pasó con Andrea Valdiri y un internauta?

En horas recientes han circulado imágenes del momento en el que Andrea Valdiri decidió emprender la búsqueda de la ubicación de un usuario señalado de realizar agresiones verbales en contra de la mujer y sus hijas.

En el clip, la famosa mostró los momentos previos de su encuentro con el hombre ya que recalcó su intención de mantener la calma y manejar la situación de manera “legal”.

En compañía de otras personas, la mujer llegó a la vivienda del hombre en donde fue recibida por dos mujeres, quienes incluso llegaron a excusarse en nombre del sujeto que en aquel instante no se había hecho presente.

“Que me diga en la cara que soy una malp%$&. Yo estoy grabando y todo, yo vengo en buena onda. Yo no ando haciéndole daño a nadie, quiero que salga y me lo diga… él tiene que pedir disculpas. Yo vengo a hacer las cosas legal”, afirmó.

Minutos después, el sujeto finalmente salió de su lugar para enfrentar a la creadora de contenido, quien le expresó un contundente mensaje sobre la responsabilidad de sus palabras y las acciones legales que iba a llevar a cabo.

“Yo a ti te voy a poner una denuncia, necesito que me regales tu cédula, porque yo te la voy a poner mañana, sea como sea. Yo soy de armas tomar; eres un hombre y un adulto. Esta es enseñanza para la vida. Te encontré, te lo dije”, finalizó.

Segundo banderazo histórico de la Selección Colombia en México: así se vivió el furor en las calles
RELACIONADO

Segundo banderazo histórico de la Selección Colombia en México: así se vivió el furor en las calles

Westcol reaccionó al enfrentamiento de Andrea Valdiri

Pese a que el hecho generó amplias críticas en redes sociales, Westcol decidió salir en defensa de la mujer al exaltar la valentía que tuvo al buscar la dirección del sujeto e ir a enfrentarlo.

“Valdiri le llegó a la casa, así a cualquier seguidor. Yo no entiendo cómo defienden al man (...) no hablan del tipo que es mayor de edad y que buscó el problema”, afirmó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emprendimiento

Expopet 2026: el gran encuentro de las familias interespecie

Selección Colombia

Segundo banderazo histórico de la Selección Colombia en México: así se vivió el furor en las calles

Shakira

¡Imparable! Shakira revelará sorpresa durante el partido de Colombia contra el Congo

Otras Noticias

Cundinamarca

Condenan a 13 personas por 'convención' ilegal de pelea de perros en La Calera

Los condenados fueron hallados responsables de delitos como muerte al animal tras los hechos ocurridos el 14 de marzo de 2026.

Selección Colombia

Colombia vs. RD Congo: hora, cómo y dónde ver el segundo partido de la selección en el Mundial

Colombia enfrenta a la República Democrática del Congo en su segundo partido del Mundial 2026. Conozca la hora, cómo y dónde ver el duelo EN VIVO por la fase de grupos.

Viral

El viral pato Merlín de la Copa del Mundo en México intentó picotear a la presidenta Sheinbaum

Dólar

Dólar en Colombia se desploma este 23 de junio y marca mínimo de más de seis años

Animales

Expertos recomiendan desparasitar a las mascotas cada mes en Colombia