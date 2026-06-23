Westcol defiende a Andrea Valdiri tras enfrentar a fanático que la habría insultado en redes

Hay gran conmoción en las redes sociales tras el más reciente enfrentamiento que la creadora de contenido Andrea Valdiri tuvo con un presunto internauta que, al parecer, hizo uso de las redes sociales para generar comentarios de odio en contra de la barranquillera y sus hijas.

Las imágenes ya son virales en redes sociales en donde se ha generado todo un debate en torno a la decisión de la mujer de buscar al sujeto, llegar a su respectiva vivienda y enfrentarlo.

¿Qué pasó con Andrea Valdiri y un internauta?

En horas recientes han circulado imágenes del momento en el que Andrea Valdiri decidió emprender la búsqueda de la ubicación de un usuario señalado de realizar agresiones verbales en contra de la mujer y sus hijas.

En el clip, la famosa mostró los momentos previos de su encuentro con el hombre ya que recalcó su intención de mantener la calma y manejar la situación de manera “legal”.

En compañía de otras personas, la mujer llegó a la vivienda del hombre en donde fue recibida por dos mujeres, quienes incluso llegaron a excusarse en nombre del sujeto que en aquel instante no se había hecho presente.

“Que me diga en la cara que soy una malp%$&. Yo estoy grabando y todo, yo vengo en buena onda. Yo no ando haciéndole daño a nadie, quiero que salga y me lo diga… él tiene que pedir disculpas. Yo vengo a hacer las cosas legal”, afirmó.

Minutos después, el sujeto finalmente salió de su lugar para enfrentar a la creadora de contenido, quien le expresó un contundente mensaje sobre la responsabilidad de sus palabras y las acciones legales que iba a llevar a cabo.

“Yo a ti te voy a poner una denuncia, necesito que me regales tu cédula, porque yo te la voy a poner mañana, sea como sea. Yo soy de armas tomar; eres un hombre y un adulto. Esta es enseñanza para la vida. Te encontré, te lo dije”, finalizó.

Westcol reaccionó al enfrentamiento de Andrea Valdiri

Pese a que el hecho generó amplias críticas en redes sociales, Westcol decidió salir en defensa de la mujer al exaltar la valentía que tuvo al buscar la dirección del sujeto e ir a enfrentarlo.

“Valdiri le llegó a la casa, así a cualquier seguidor. Yo no entiendo cómo defienden al man (...) no hablan del tipo que es mayor de edad y que buscó el problema”, afirmó.