Condenan a 13 personas por 'convención' ilegal de pelea de perros en La Calera

Trece personas fueron sentenciadas a prisión luego de aceptar los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación por su participación en una convención internacional clandestina de pelea de perros, realizada el pasado 14 de marzo de 2026 en la vereda Aurora Alta.

Los condenados fueron hallados responsables de los delitos de muerte al animal y lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal, agravados por fines de explotación económica.

La pena impuesta fue de 31 meses y 15 días de prisión, además del pago de una multa equivalente a 28.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer actividades relacionadas con la tenencia y cuidado de animales durante el mismo periodo.

Operativo y hallazgos

La investigación del Grupo Especial contra el Maltrato Animal (GELMA) estableció que en una finca se adecuó un kiosco con sillas, alimentos y bebidas para espectadores, junto con una estructura tipo ring para las confrontaciones.

En el allanamiento se encontraron dos caninos muertos con signos de violencia y lesiones traumáticas, además de 12 perros recuperados, seis de ellos con afectaciones físicas y comportamentales compatibles con maltrato prolongado.

Responsables y nacionalidades

Entre los capturados en flagrancia figuran nueve ciudadanos ecuatorianos, venezolanos y dominicanos que financiaron y viajaron a Colombia para participar en el evento, así como cuatro colombianos, entre ellos el organizador Julián Esteban León Ramírez y el veterinario Carlos Alberto Cifuentes Hernández.