Andrea Valdiri y Sofía Jaramillo revivieron escándalo por pasado con exjugador de la Selección Colombia

Un nuevo cruce de declaraciones puso a Andrea Valdiri, Sofía Jaramillo y al futbolista colombiano Michael Ortega, en un conflicto que viene desde hace varios años.

La polémica se reactivó cuando Sofía Jaramillo, durante una conversación en La Casa de los Famosos Colombia 3, mencionó que una mujer costeña habría sido la amante de Michael Ortega cuando él aún estaba casado con Laura Jaramillo, su hermana.

Aunque no mencionó nombres de forma directa, sus palabras fueron interpretadas por la audiencia como una referencia clara a la influencer barranquillera Andrea Valdiri.

Sofía afirmó ante las cámaras que el entonces esposo de su hermana “la dejó por una vieja de Barranquilla”, frase que rápidamente se viralizó y reavivó un episodio que ya había generado uno de los escándalos más sonados de la farándula colombiana años atrás.

La relación entre Michael Ortega y Valdiri fue señalada en su momento como el detonante de la ruptura matrimonial, tras más de seis años de unión.

Michael Ortega, Sofía Jaramillo y Andrea Valdiri son tendencia en redes

Tras la salida de Sofía Jaramillo del reality, Michael Ortega se pronunció en redes sociales con un emoji de risa, gesto que fue interpretado por internautas como una burla por su eliminación.

La reacción no pasó desapercibida y provocó una respuesta inmediata de Laura Jaramillo, quien calificó al futbolista de “fracasado” y le pidió que tuviera vergüenza, aludiendo a presuntos conflictos relacionados con la manutención de sus hijos.

Ortega respondió con un mensaje en el que se refirió a las hermanas Jaramillo como “morrongas” y aseguró conocer su pasado y su presente “de pie a pie”.

Además, compartió brevemente una historia con la canción Camuflaje, de Alexis y Fido, que muchos asociaron como una indirecta hacia Sofía Jaramillo. El contenido fue eliminado minutos después.

Andrea Valdiri, por su parte, publicó un video en Instagram con un mensaje que sus seguidores interpretaron como una respuesta directa a las acusaciones. Sin mencionar nombres, pidió que no la siguieran nombrando y habló de mujeres que “dan palo” con el paso de los años, alimentando aún más la tensión.

Les voy a dar un consejo para esas mujeres que te tiran palo; pasan los años y te siguen dando duro. Esas son las mujeres efecto espejo; ellas se ven en ti, ellas en un momento fueron peores que tú,. Tú las ves con las caras angelicales, pero ellas son terribles

Además de ello, en una anterior ocasión Andrea Valdiri había mencionado:

Que Laura siga hablando, no me importa; me da pena por ella, dijo la barranquillera sobre las acusaciones de la familia Jaramillo.

Finalmente, Sofía Jaramillo decidió responder de manera frontal, invitando públicamente a Michael Ortega a hablar “de frente” y retándolo a una conversación directa, incluso mediante una videollamada.