¿Willie Colón presentía que se iba a morir? Esta fue la escalofriante premonición que tuvo

Willie Colón, el 'Malo del Bronx', murió el sábado 21 de febrero de 2026, en horas de la mañana, en Nueva York, Estados Unidos.

Unos días antes de su deceso, se había revelado que el legendario artista de salsa estaba internado en una clínica, en un delicado estado de salud, por afecciones respiratorias.

Sus familiares, a través de un sentido comunicado, informaron que Willie Colón, a sus 75 años, partió de este mundo en paz y rodeado de mucho amor.

Además, dejaron claro que su legado perdurará para siempre y que ellos recurrirán a sus canciones para seguir sintiéndolo cerca.

Tras el deceso del 'Varón de la salsa', en las redes sociales se recordó que, unos años atrás, Willie Colón habló de la muerte durante un concierto e, incluso, manifestó que no sabía si ese sería su último encuentro con sus fanáticos.

Es así como ha comenzado a verse esa declaración como una premonición antes de lo ocurrido.

Este fue el mensaje premonitorio de Willie Colón antes de su muerte

En uno de sus conciertos de los últimos años, Willie Colón aprovechó una pausa tras el fin de una de sus canciones para agradecerles a sus seguidores por el apoyo y dejar claro que no tenía idea de si habría más presentaciones.

"Este puede ser mi último concierto. No hay tiempo porque me voy a morir o se mueren ustedes antes, no sé, pero, por muchas razones, yo quiero tomar esta oportunidad para darles las gracias a todos. Algunos me acompañaron en los sitios de mala muerte en el barrio hasta los clubes en Broadway y las fiestas en sus pueblos", afirmó Willie Colón en ese entonces.

"Ustedes me hicieron una estrella a mí y, por eso, estoy agradecido, orgulloso y me siento muy dichoso. Gracias", concluyó.

Este fue el mensaje con el que la familia de Willie Colón confirmó su muerte

En un comunicado publicado en el Facebook oficial de Willie Colón, su familia le dio el último adiós.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", se planteó.

"Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", se agregó.