Esta es la historia de Willie Colón con La Fania, el sello de las estrellas de la salsa

Gracias a los artistas de la discográfica, la salsa se tomó ciudades como Nueva York y llegó, por primera vez, a países de Asia y África.

febrero 21 de 2026
08:34 p. m.
El mundo se estremeció este sábado, 21 de febrero, al conocer que 'El Malo del Bronx', Willie Colón, falleció a sus 75 años.

Su familia, a través de un comunicado de prensa, reconoció que, si bien lloran su ausencia, se regocijan “con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó” y vivirán por siempre.

Colón, de herencia puertorriqueña, nació en Nueva York en 1950 y alcanzó la fama a finales de la década de los 60, tras su llegada a La Fania Records, el sello de las estrellas de la salsa.

La historia de Willie en La Fania:

Fue la generación de 'El Malo del Bronx' la que partió en dos la historia de la salsa.

Entendiendo el potencial del género, en 1964, Johnny Pacheco y Jerry Masucci fundaron La Fania, que fue sumando a varios de los principales representantes de la salsa y formando a otros, entre ellos Willie Colón.

Firmó con el sello en 1965 y en 1967, cuando la disquera anunciaba a Héctor Lavoe, lanzó El Malo.

Le sucedieron éxitos como La Gran Fuga, en 1970, y Siembra, en 1978, que tiempo después se convertiría en el álbum de salsa más vendido de la historia.

¿Qué otros talentos formaron parte de La Fania Records?

Por La Fania y el fenómeno en el que se convirtió Fania All-Stars pasaron grandes como Celia Cruz y Cheo Feliciano que, al igual que Willie, pasaron a mejor vida.

Le sobreviven Richie Ray y Bobby Cruz, Rubén Blades, Adalberto Santiago e Ismael Miranda, testigos del boom del género entre 1971 y 1976, que se sintió en ciudades como Nueva York y llevó la salsa por primera vez a países de Asia y África.

Para finales de los 80, más de 1.000 álbumes y 7.000 composiciones fueron producidas bajo el sello de La Fania, que vuelve a ser noticia con la partida de 'El Malo del Bronx', que tanto bien hizo en Latinoamérica.

