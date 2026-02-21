Esta es la historia de Willie Colón con La Fania, el sello de las estrellas de la salsa

El mundo se estremeció este sábado, 21 de febrero, al conocer que 'El Malo del Bronx', Willie Colón, falleció a sus 75 años.

Su familia, a través de un comunicado de prensa, reconoció que, si bien lloran su ausencia, se regocijan “con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó” y vivirán por siempre.

Colón, de herencia puertorriqueña, nació en Nueva York en 1950 y alcanzó la fama a finales de la década de los 60, tras su llegada a La Fania Records, el sello de las estrellas de la salsa.

La historia de Willie en La Fania:

Fue la generación de 'El Malo del Bronx' la que partió en dos la historia de la salsa.

Entendiendo el potencial del género, en 1964, Johnny Pacheco y Jerry Masucci fundaron La Fania, que fue sumando a varios de los principales representantes de la salsa y formando a otros, entre ellos Willie Colón.

Firmó con el sello en 1965 y en 1967, cuando la disquera anunciaba a Héctor Lavoe, lanzó El Malo.

Le sucedieron éxitos como La Gran Fuga, en 1970, y Siembra, en 1978, que tiempo después se convertiría en el álbum de salsa más vendido de la historia.

¿Qué otros talentos formaron parte de La Fania Records?

Por La Fania y el fenómeno en el que se convirtió Fania All-Stars pasaron grandes como Celia Cruz y Cheo Feliciano que, al igual que Willie, pasaron a mejor vida.

Le sobreviven Richie Ray y Bobby Cruz, Rubén Blades, Adalberto Santiago e Ismael Miranda, testigos del boom del género entre 1971 y 1976, que se sintió en ciudades como Nueva York y llevó la salsa por primera vez a países de Asia y África.

Para finales de los 80, más de 1.000 álbumes y 7.000 composiciones fueron producidas bajo el sello de La Fania, que vuelve a ser noticia con la partida de 'El Malo del Bronx', que tanto bien hizo en Latinoamérica.