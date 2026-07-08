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Fin de la paz total, cambios en el Inpec y reforma a la justicia: Iván Cancino

Iván Cancino, designado ministro de Justicia anunció, además un nuevo marco jurídico para sometimiento de grupos criminales.

Noticias RCN

julio 08 de 2026
11:42 a. m.
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El ministro de Justicia designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, Iván Cancino, confirmó, en medio de las tensiones con el gobierno Petro que llevaron a la renuncia de Jorge Iván Cuervo, jefe de dicha cartera, por críticas a la paz total, que esta política del gobierno saliente se acaba:

La paz total como la concibió este gobierno no va más. No generó buenos resultados.

Asimismo, Cancino anunció que se está preparando un marco jurídico para políticas de sometimiento a grupos armados ilegales, marcando un giro significativo en la estrategia de seguridad del país.

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Cambios en el Inpec y en el sometimiento a la justicia

De acuerdo con el ministro de Justicia entrante, las nuevas políticas de sometimiento a la justicia están bastante avanzadas, pero requieren coordinación con otros ministerios antes de su presentación pública.

Respecto al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), donde durante la administración del presidente Gustavo Petro se destaparon graves irregularidades, Cancino confirmó que se están estudiando cambios importantes en la entidad, aunque no especificó si esto incluye su eliminación.

El ministro designado envió hace dos días un derecho de petición al director del INPEC solicitando información sobre la gestión actual, como parte del proceso de empalme que continúa desarrollándose de manera documental tras la decisión del presidente electo de suspender los encuentros presenciales.

Frente a una eventual reforma a la justicia, Cancino confirmó: "Vamos a hacer reformas concertadas".

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El futuro de la JEP y la posibilidad de cadena perpetua

En materia de jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Cancino señaló que habrá muchas charlas y muchos replanteamientosen lo que compete al gobierno, respetando la independencia del alto tribunal.

Los términos de la JEP no los pone este gobierno o este ministerio. Están establecidos, borrarla de un plumazo, pues obviamente que el presidente ha sido claro en que se respeta la Constitución.

Sobre el tema de una eventual cadena perpetua, el ministro designado manifestó que personalmente ha sido resistente a esa situación, pero reconoció que es un tema que debe ponerse sobre la mesa.

Lo que importa es que la pena eficaz implique resocialización, reinserción, no repetición del comportamiento.

En cuanto a la política antidroga, confirmó el retorno de métodos de erradicación suspendidos durante el gobierno Petro, "dentro del respeto al medioambiente y al ser humano". Cancino adelantó que se ofrecerán soluciones a familias que se han dedicado al cultivo de coca para garantizar su sustento mediante sustitución de cultivos.

Durante el proceso de empalme, han surgido alertas sobre nombramientos exprés de notarios, a lo que Cancino confirmó que están siendo documentados y centralizados para el informe que presentará el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

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