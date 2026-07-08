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Hija de James Rodríguez es viral por su reacción tras la derrota de la Selección Colombia

La joven Salomé Rodríguez conmovió a cientos de internautas al viralizarse su reacción durante el partido de Colombia y Suiza.

Foto: AFP y captura pantalla IG @daniela_ospina5
Foto: AFP y captura pantalla IG @daniela_ospina5

Noticias RCN

julio 08 de 2026
08:46 a. m.
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Millones de colombianos se han tomado las redes sociales para reaccionar principalmente a la derrota del combinado nacional tras un extenuante enfrentamiento de 120 minutos y la definición desde el punto penal.

Por supuesto, los memes, las quejas, la amargura y los agradecimientos no se hicieron esperar ya que los sentimientos estuvieron a flor de piel durante todo el encuentro deportivo.

Pero las reacciones de los familiares más cercanos a los futbolistas de la Selección también han reunido las miradas de los aficionados, quienes exaltaron la reacción por parte de la hija de James Rodríguez al ver perder a su padre.

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Salomé Rodríguez reaccionó a la eliminación de Colombia

No cabe duda de que cientos de hinchas siempre se encuentran al tanto del acompañamiento que suele hacer Salomé Rodríguez, hija menor de James Rodríguez, en todos los partidos de la Selección Colombia.

Y es que la joven, quien se ha llevado la atención desde sus primeros meses de vida al acompañar a su padre en los partidos, siempre se ha mostrado enérgica durante los enfrentamientos del combinado nacional.

Pero las derrotas también han hecho parte de este acompañamiento constante. Por esto, ante la más reciente eliminación de la tricolor, la reacción de la joven ya ha generado gran revuelo entre los fanáticos.

La fotografía fue compartida por la modelo Daniela Ospina, madre de Salomé, quien posteó una captura de pantalla de la videollamada que sostuvo con ella durante la finalización del partido. Pese a que en la llamada la famosa se observa hablando, la hija del capitán de la Selección rompió en llanto frente a la cámara.

Por supuesto su reacción ya ha sido comentada por cientos de usuarios, quienes se solidarizaron con la hija de Rodríguez y exaltaron que su sentimiento era el mismo que en dicho instante estaban experimentando millones de colombianos.

En el texto de la historia, compartida en Instagram, Daniela hizo saber el amor hacia su hija a quien apoyó con su sentimiento de frustración al ver salir eliminado a su padre de una nueva Copa del Mundo.

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Familia de Jhon Arias consuela al jugador

Otra de las reacciones más virales en redes corresponde a la de la esposa e hija del jugador Jhon Arias, quien obtuvo un destacado papel durante los partidos que jugó la Selección.

Con un conmovedor abrazo y unas sentidas palabras, la familia de este despertó gran nostalgia entre los hinchas que se encontraban todavía en las tribunas.

“Tu hija y yo queremos que sepas que nos sentimos inmensamente orgullosas de ti. Te vimos dejar la vida por ese escudo, correr hasta el último segundo que te permitieron, luchar cada balón y dar mucho más del 100%”, se lee en la carta.

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