"Un minuto de silencio para Egipto que está muerto": piloto argentino desató la euforia en pleno vuelo

Un piloto argentino se volvió viral tras celebrar por los altoparlantes de un avión la clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026. Su frase sobre Egipto provocó risas, aplausos y una euforia colectiva entre los pasajeros.

Durante el desenlace del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, millones de aficionados seguían atentos el marcador desde sus casas o estadios. Sin embargo, en pleno vuelo, un grupo de pasajeros también vivía con tensión los últimos segundos del compromiso.

Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, muestran el ambiente de expectativa dentro de la aeronave. Mientras algunos viajeros hacían la cuenta regresiva para el pitazo final, otros no ocultaban los nervios por el resultado que definiría el futuro de la 'albiceleste' en la Copa del Mundo.

Cuando el árbitro decretó el final del encuentro y se confirmó la clasificación de Argentina a los cuartos de final, el comandante del vuelo decidió sumarse a la celebración de una manera inesperada.

Video de piloto argentino celebrando la clasificación ante Egipto

A través del sistema de sonido del avión, el capitán tomó el micrófono y lanzó un mensaje que desató carcajadas y aplausos entre los pasajeros.

Estimados pasajeros, les habla el capitán. Quiero pedirles un minuto de silencio para Egipto, que está muerto, mencionó.

La frase, utilizada en tono de humor futbolero para referirse a la eliminación del seleccionado egipcio, fue recibida con una ovación dentro de la cabina. Los viajeros respondieron con gritos, aplausos y celebraciones que quedaron registradas en varios videos compartidos posteriormente en redes sociales.

En cuestión de horas, la grabación acumuló miles de reproducciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados tras la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Piloto cargó contra Egipto en pleno vuelo

Más allá del resultado deportivo, el video llamó la atención por capturar un momento espontáneo que refleja la pasión que despierta el fútbol en Argentina.

Muchos usuarios destacaron la naturalidad del anuncio del piloto y el ambiente de camaradería que se vivió entre personas que, hasta ese momento, simplemente compartían un mismo vuelo.

Otros internautas calificaron la escena como una de las postales más curiosas que ha dejado el Mundial 2026 fuera de las canchas, demostrando cómo el torneo también genera historias virales lejos de los estadios.

Con Argentina ya instalada entre las ocho mejores selecciones del campeonato, el video continúa multiplicándose en plataformas digitales, donde miles de aficionados siguen compartiendo la reacción del piloto y de los pasajeros.