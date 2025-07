Andrea Valdiri y una cuestionable petición a Yina Calderón previo a su pelea en Stream Fighters

Este sábado 26 de julio, se llevó a cabo La Velada del Año, el evento entre creadores de contenido más importante del mundo, el cual lleva varios años consecutivos rompiendo el récord de más espectadores en directo en Twitch, siempre a través del canal de Ibai Llanos.

La pelea principal fue protagonizada por el colombiano Westcol, quien también tiene su propio evento de boxeo organizado en el país y es quien también posee el récord como la trasmisión más vista en Latinoamérica a través de Kick. Se llama Stream Fighters y este 2025, tendrá lugar el próximo 18 de octubre en el coliseo MedPlus de Bogotá.

Una de las peleas será entre dos de las mujeres más virales de Colombia: Andrea Valdiri se estará midiendo contra Yina Calderón en el ring. A medida de que pasan los entrenamientos y se acerca el día del combate, las cosas se ponen más picantes entre los participantes.

El pedido de Andrea Valdiri a Yina Calderón

En una trasmisión en directo, Yina reveló que si bien ha entrenado muy poco boxeo, ha estado yendo al gimnasio casi todos los días. Ante esto, comentó que tiene buena resistencia y que pelea duro "yo soy una gamina y ustedes lo saben".

Valdiri respondió a estas declaraciones. "Yo te voy a decir una vaina, Yina. Si tan gamina te crees, tírate sin casco. ¿Tú no te crees calle? Bueno yo te reto a que te tires sin casco, vamos a hacer historia, vamos a ser las primeras mujeres en la pelea de West sin casco".

La barranquillera le dijo a Yina que peleen sin el casco, un elemento de seguridad clave en los eventos de boxeo, principalmente cuando los protagonistas, como en este caso, no tienen experiencia en peleas a nivel profesional.

La respuesta de Yina Calderón a Andrea Valdiri

Yina Calderón respondió a esta solicitud hecha por su rival y fue clara: no va a pelear sin la respectiva protección. "Yo no voy a hacerle caso a 'Tronchatoro' de pelear sin casco por razones muy importantes: es un deporte que se practica con casco y tengo una prótesis de mentón y no quiero que me la corra porque no la subestimo a ella".

En definitiva, no habrá acuerdo entre las peleadoras para pelear sin casco y es una decisión consiente de Yina al no exponerse cuando no tiene la experiencia suficiente. De hecho, en La Velada del Año, quienes pelearon sin casco tienen experiencia profesional y estaban bajo estrictas medidas de seguridad.