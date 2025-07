Andrés Altafulla, ganador de La Casa de los Famosos, se fue con todo contra Melissa Gate: ¿qué dijo?

Andrés Altafulla, el cantante barranquillero que se ganó el cariño de Colombia en la recta final de la última temporada de La Casa de los Famosos y se convirtió en el flamante ganador, reconoció que se encuentra viviendo una etapa soñada de su vida.

En los últimos días, en una entrevista con Lo Se Todo, el artista indicó que desde que salió de La Casa de los Famosos Colombia 2025 ha tenido que cumplir con una apretada agenda de conciertos y entrevistas, pero que se encuentra orgulloso de que su carrera musical está progresando y que el público ha recibido muy bien sus nuevas canciones.

Además, en el diálogo con Lo Se Todo, a Andrés Altafulla le volvieron a preguntar por la actitud que Melissa Gate ha tenido con él y de manera directa dejó claro que no está de acuerdo. Asimismo, hizo énfasis en que le parece que no existe ningún personaje, sino que, desde su punto de vista, esa es la personalidad de la creadora de contenido.

¿Cuáles fueron los argumentos de Andrés Altafulla? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Andrés Altafulla no se guardó nada y arremetió contra la actitud de Melissa Gate

"Ella está mal. Yo creo que hay personas que abrazan tanto el ego, no lo sueltan y eso les puede traer consecuencias si no actúan rápido. Yo ya solté todo el tema del programa, no tengo problemas con ninguno e hice la invitación de que tratemos de estar bien y que no importa cómo me hayan tratado", comenzó diciendo Andrés Altafulla en la entrevista con Lo Se Todo.

"Allá estábamos sesgados, pero ya estamos en el mundo real y siguen sucediendo cosas como estas. Aquí es donde nos damos cuenta de que no es un personaje ni un juego, sino que hay personas que en verdad son así. Y me da dolor y todo porque yo quisiera que todo el mundo estuviera bien", complementó.

¿Qué ha dicho Melissa Gate sobre Andrés Altafulla?

Tras el final de La Casa de los Famosos Colombia 2025, Melissa Gate ha afirmado que le parece que Andrés Altafulla no fue un justo ganador y se ha mostrado en desacuerdo con el veredicto definitivo.

Adicionalmente, ha indicado que ella se considera la ganadora debido al cariño que pudo obtener de sus seguidores a lo largo de toda la competencia.