Esta fue la furiosa reacción de Melissa Gate cuando unas internautas la llamaron 'suegra': VIDEO

Desde que se acabó La Casa de los Famosos Colombia 2025, Juan José, el hijo de Melissa Gate, ha estado muy activo con los 'lives' de TikTok.

Incluso, durante los últimos días, el joven se animó a conectarse con su mamá y varias internautas le escribieron a Juan José que le hiciera llegar unos saludos a la 'suegra'.

De esa manera, el hijo de Melissa Gate leyó esos mensajes en voz alta y la creadora de contenido tuvo una sorpresiva reacción. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? ¿Cuáles fueron sus argumentos? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue la furiosa reacción de Melissa Gate cuando se enteró que algunas internautas la llamaron 'suegra'

Durante el 'live', Juan José le hizo saber a Melissa Gate que la estaban saludando, pero que le estaban diciendo 'suegra'. Fue así como ella intervino para pedir que no le dijeran así y que su hijo no quería tener novia en estos momentos.

Sin embargo, el joven le respondió que 'dependía' y Melissa Gate expresó por qué cree que debería estar un tiempo soltero.

"Usted ya tenía novia, es mejor que se quede un tiempo solo, que respire y que conozca gente. Además, usted es todavía pobre, así que consiga novia cuando la pueda mantener y le pueda dar casa, carro y que ella cuide a los niños y usted salga a trabajar. ¿O va a tener mujer para ponerla a trabajar? No, mijo, eso no se hace", inició afirmando Melissa Gate.

Tras esas palabras, Juan José, en un tono jocoso, le dijo a su mamá que qué tal conociera una 'sugar' y ella también desaprobó esa opción.

"¿Sugar? Oigan a este, usted tiene que ser un berraco, un hombre de verdad. El único músculo que a usted le interesa ejercitar es el financiero. Resuelva usted su vida y después resuelve la de los demás. Si se pone a conseguir novia se va a atrasar en muchas cosas, así que enfóquese en estudiar, en conseguir contactos y en hacer plata", añadió Melissa Gate.

Posteriormente, Juan José siguió molestándola con la palabra 'suegra' y ella volvió a pedir que no le dijeran así porque no le gusta y, además, se siente muy grande.

¿Melissa Gate quiere tener más hijos? Esto dijo

Durante la misma conversación con su hijo, surgió el tema de que Juan José pueda tener hermanos y Melissa Gate aclaró que en sus planes no está ser mamá por segunda vez.

"Yo no quiero más bebés, la verdad gracias. El que me lo quiera hacer se puede ir a conseguir un trabajo o a hacer su vida propia, a mí me respetas", concluyó la finalista de La Casa de los Famosos Colombia 2025.