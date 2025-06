Andrés Altafulla reveló la razón por la que no llevará a Karina a su casa en Barranquilla

Andrés Altafulla y Karina García siguen siendo el centro de atención tras el final de La Casa de los Famosos Colombia.

Y es que desde que terminó el exitoso reality del Canal RCN, la relación entre los dos ha continuado, desmintiendo las dudas de quienes creían que su vínculo terminaría con las cámaras apagadas.

En los últimos días, la pareja compartió una cena junto a varios amigos, entre ellos Rochi, la ex de Altafulla , lo que también generó todo tipo de comentarios en redes. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una reciente declaración del actor barranquillero sobre su regreso a casa.

“Esta casa no es hotel”: la contundente respuesta de Altafulla

Antes de partir hacia Barranquilla, Andrés Altafulla fue entrevistado por el programa Bravíssimo, donde le preguntaron si Karina lo acompañaría a su ciudad natal y si se hospedaría en la casa de su madre, Rossy Blanco.

Su respuesta fue clara y directa: "No, no. Eso es todavía muy pronto. No es un problema mío, ni de Kari. Mi mamá es [gesto de firmeza]... Acá no viene nadie, acá no traes a nadie, esta casa no es hotel, 'váyanse a un hotel'. Mi mamá ha sido así toda la vida desde que soy un pelado y no va a cambiar ahora".

La mamá de Altafulla, firme desde siempre

Cabe recordar que la madre de Altafulla estuvo en La Casa de los Famosos Colombia y allí fue reservada en sus comentarios sobre Karina García, donde se notaba cierta frialdad.

Entre tanto. Andrés Altafulla viajará este mismo lunes a Barranquilla con Karina y se espera poderla presentar con su madre. Eso sí, no sería en su casa.