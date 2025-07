Exnovia de Andrés Altafulla le dedicó un amoroso video y así reaccionó Karina García

Andrés Altafulla, el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2025, estrenó en los últimos días la canción 'Un coleto como yo' y aseguró que su inspiración había sido Karina García, la modelo paisa que conoció en el reality y actualmente es su pareja.

El tema musical tuvo una gran cantidad de reproducciones, se volvió viral y generó múltiples reacciones en redes sociales. En medio de esa coyuntura, una exnovia de Andrés Altafulla tomó la decisión de crear un collage con varias fotos que tenía con él e indicar que sabía que ninguna canción iba a superar a 'Yo por ti', la cual le dedicaron en su momento.

Tras esa situación, Andrés Altafulla asistió a una entrevista con Mix y no solo habló de lo que pensó apenas vio el collage, sino que también reveló cuál fue la reacción de Karina García.

Esto dijo Andrés Altafulla, el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2025, tras el collage que le dedicó su exnovia

Andrés Altafulla, el cantante barranquillero, expuso que ese collage se lo enviaron varios conocidos por mensajes internos y que quedó sorprendido porque hace más de un año que no tiene ningún tipo de interacción con su exnovia.

Además, también indicó que cree que todos saben que él está entre las tendencias por lo ocurrido en La Casa de los Famosos Colombia y que puede ser posible que quieran buscar visibilidad.

"Yo me imagino que a esta persona de pronto le habrá molestado lo que está pasando conmigo, con mi carrera o que tengo una relación bacana con Kari y me está funcionando. O, de pronto, en algún momento de euforia pensó que cualquier cosa que tenga que ver con nosotros camina ahora mismo y se va mediática", afirmó Andrés Altafulla en Mix.

"Eso fue lo que pasó, cuando yo me enteré de eso dije 'qué chicharrón, compadre'. La relación con ella terminó bien y yo hace más de un año que no tengo noción de esa situación. Yo quedé sorprendido, boquiabierto, pero ya ahorita toca pasar la página", agregó el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

¿Cómo reaccionó Karina García tras el collage que le dedicó una exnovia a Andrés Altafulla?

En el diálogo con Mix, los panelistas se interesaron por saber qué fue lo primero que le dijo Karina García a Andrés Altafulla tras ver al collage y el cantante aseguró que, por fortuna, ella se tomó la situación con calma.

"Karina me dijo que todos tenemos nuestro pasado. Sus palabras exactas fueron 'para que me digas que no tienes pasado jaja', pero todo normal", detalló el artista.

