Andrés Altafulla sorprende al aparecer junto a los jugadores de la Selección Colombia

El país se encuentra conmocionado ante la gran celebración que la Selección Colombia ofreció al clasificar oficialmente al mundial del 2026. Por esto, cientos de fanáticos, entre celebridades, se sumaron a la fiesta al asistir al evento deportivo que se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla.

No obstante, la aparición de Andrés Altafulla conmocionó a cientos de internautas, quienes exaltaron la presencia del ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2025 junto a los grandes astros del fútbol.

Andrés Altafulla junto a James y Luis Díaz

Colombia celebró un nuevo triunfo futbolístico en el que la Selección volverá a elevar la esperanza e ilusiones de todo un país. Por esto, la emoción de los asistentes del partido no se hizo esperar por lo que el cantante Andrés Altafulla también tuvo la oportunidad de ingresar a la cancha, minutos previos a la finalización del encuentro deportivo, para celebrar con los jugadores.

La atención se la llevó su encuentro con James Rodríguez ya que el famoso tuvo el privilegio de realizarle una entrevista por medio de la cual también aprovechó para expresarle su sentimiento de admiración y agradecimiento por sus triunfos que hoy celebra todo un país.

En medio de su acercamiento, el barranquillero le obsequió un reconocimiento mientras que le solicitó unas palabras frente a la nueva clasificación al mundial del 2026. Así mismo, el cantante logró hablar con Richard Ríos, Luis Díaz y Dayro Moreno, quienes también manifestaron su gran emoción al haberle ofrecido una alegría nueva a Colombia.

Reacciones al logro de Andrés Altafulla

Por supuesto, las reacciones ante la presencia de Andrés Altafulla con los jugadores de la Selección generaron gran conmoción entre los internautas, pues cientos de ellos manifestaron su orgullo al observar que la popularidad del hombre lo ha llevado a participar en importantes escenarios con figuras públicas.

Así mismo, la modelo Karina García no dudó en ocultar su admiración ya que comentó un especial mensaje que, de igual manera, dejó en claro que la pareja de famosos aún sostienen una relación sentimental.