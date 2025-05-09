CANAL RCN
Karol G detiene el tráfico en Brasil tras ser recibida por cientos de fanáticos

La cantante antioqueña sorprendió a sus fanáticos tras la preparación para su presentación en la NFL.

Foto: AFP y Captura Pantalla IG@karolg
septiembre 05 de 2025
08:13 a. m.
La cantante antioqueña sorprendió a sus más fieles fanáticos al anunciar su presentación en la NFL en la que será la primera colombiana en realizar un show de medio tiempo en este importante encuentro deportivo.

De esta manera, la intérprete de ‘Papasito’ sorprendió al anunciar hace una semana su llegada a Brasil para prepararse ante su esperado show que será transmitido por YouTube.

Karol G sorprende al llegar a Brasil

Carolina Giraldo deja cada vez más claro que es una de las artistas más importantes que ha llevado la música latina a lo más alto del estrellato. Durante los días más recientes, la mujer impactó al llegar a Brasil por lo que hizo importantes apariciones en público en donde dejó saber que su fanaticada se extiendo por lo más largo del mundo.

En las imágenes, se observa a Giraldo realizando una repentina aparición por las calles de Sao Paulo, de modo que, su presencia generó que cientos de ciudadanos se tomen las calles del lugar para acercarse, grabarla, tomarse fotografías con ella y solicitarle autógrafos en camisetas, discos, entre otros objetos.

Una vez más, Giraldo logró romper todos los esquemas y superó las barreras del idioma ya que hizo unir a su fanaticada brasileña en un mismo idioma para entonar sus más emblemáticas canciones como ‘Si antes te hubiera conocido’, ‘Papasito’, entre otras.

Karol G sorprende con su portugués

Otra de las imágenes que se han tomado las redes sociales corresponden a una reciente historia que la paisa compartió, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que se dejó ver en el estadio de Sao Paulo mientras resaltaba la energía que dicho escenario le inspiraba.

Por supuesto, las imágenes fueron virales ya que los internautas exaltaron la fluidez que la antioqueña maneja para hablar el idioma portugués. Así mismo, sus más fieles fanáticos recalcaron su gran emoción por ver la prometedora presentación que ofrecerá en las próximas horas.

