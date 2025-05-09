Shakira rompió en llanto mientras cantaba en su concierto: ¿qué ocurrió?

Shakira ha impactado a sus más fieles fanáticos al realizar una gran cantidad de espectáculos por todo el mundo con su exitosa gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ con el que también ha marcado hitos históricos para la música latina.

Sus presentaciones han estado permeadas por diferentes sorpresas que han incluido desde invitados, canciones adaptadas a su estilo, coreografías, efectos especiales, entre otros elementos que, sin duda alguna, han llevado a los internautas ha manifestar que dichos shows son los mejores en años.

Shakira rompe en llanto en su más reciente concierto

La intérprete de ‘Loba’ se llevó la atención de la prensa internacional, durante su última presentación en Querétaro. Sin embargo, en esta oportunidad, su performance no fue el único factor que se adueñó de los lentes ya que su reacción al cantar su canción ‘Última’ abrió fuertes especulaciones sobre su actual vida sentimental.

Mientras la barranquillera entonaba sus estrofas iniciales, en medio de la tarima, su voz se quebró notablemente mientras su expresión facial dejó ver claros signos de que iba a romper en llanto. Por supuesto, dicha reacción la llevó a dejar de cantar mientras que su público reaccionó de inmediato por medio de ovaciones y la continuación de la canción que evocó más de una lágrima en medio del show.

Reacciones ante el llanto de Shakira en concierto

Por supuesto, las reacciones en redes no se hicieron esperar ya que miles de fanáticos comentaron el hecho al suponer que la reacción de la mujer podría estar relacionada con su fracaso amoroso entre ella y el exfutbolista Gerard Piqué.

No obstante, los comentarios generaron un gran debate en redes sociales ya que otros fanáticos de la mujer manifestaron sentir que sus lágrimas no se podían relacionar directamente con el hombre, pues parte de su sufrimiento también podría estar relacionado con la finalización del vínculo familiar que quiso crear para sus dos hijos.

Algunas de las frases más emblemáticas de la canción hacen referencia a la finalización de una relación amorosa que, de manera repentina, se pierde en el camino y genera sensaciones de arrepentimiento a largo plazo.

Pese a una gran variedad de especulaciones, la artista aún no ha confirmado otra relación amorosa, pues estaría enfocada en sus proyectos musicales, su gira internacional y la crianza de sus dos hijos.