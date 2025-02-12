CANAL RCN
Tendencias

Andrés Cepeda llegó a su concierto en moto tras fuerte congestión por el tráfico en Boyacá

El cantante bogotano habría tomado medidas desesperadas para poder cumplir con su compromiso musical.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
08:05 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Andrés Cepeda se ha tomado las redes sociales, en los días más recientes, tras viralizarse un inédito suceso en el que también fue víctima de la fuerte congestión que afecta principalmente destinos turísticos del país en épocas decembrinas.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de internautas exaltaron el compromiso y profesionalismo del cantante, quien se ha convertido en uno de los artistas más queridos por los colombianos.

Horóscopo de hoy: martes 2 de diciembre de 2025
RELACIONADO

Horóscopo de hoy: martes 2 de diciembre de 2025

Andrés Cepeda llega en moto a su concierto

El país ya se está vistiendo de navidad por lo que el pasado domingo 30 de noviembre se encendió el tradicional alumbrado en el histórico Puente de Boyacá, uno de los lugares más famosos del país en donde miles de turistas llegan año tras año para conocer su historia e importancia nacional.

Por esto, dicho acontecimiento contó con un evento masivo que reunió a más de treinta mil personas, quienes se encontraron para ser testigos del importante acontecimiento y celebrar al ritmo de la música de artistas como Andrés Cepeda.

No obstante, el cantante bogotano tuvo un fuerte imprevisto ya que, durante su recorrido para llegar al recinto, diferentes factores como las fuertes lluvias y la contundente congestión vehicular imposibilitaron su movilidad por la principal vía que lo conducía al evento.

Ante el importante imprevisto, el intérprete de ‘Por el reto de mi vida’ se vio obligado a bajar de su automóvil para tomar una motocicleta y poder llegar lo antes posible al evento. Por esto, para lograr su cometido contó con el apoyo de la Policía Nacional, quien puso a su disposición el vehículo para poder transportarse de manera segura y oportuna.

Su llegada al lugar causó furor, pues, minutos previos a su aparición, el presentador del evento tuvo que calmar a los asistentes al manifestar la situación que se desarrolló y las medidas desesperadas que se tomaron para lograr su encuentro en el escenario.

¡Insólito! Feid hace entrada nunca antes vista durante el concierto de J Balvin
RELACIONADO

¡Insólito! Feid hace entrada nunca antes vista durante el concierto de J Balvin

Reacciones al imprevisto de Andrés Cepeda

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer ya que cientos de fanáticos manifestaron su impacto ante lo sucedido, pues varios manifestaron que ese tipo de situaciones solo suceden en Colombia.

Así mismo, varios usuarios, con ayuda de la inteligencia artificial, crearon destinos memes en donde se usó la imagen del artista encima de diferentes motocicletas utilizadas para repartir domicilios por la ciudad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

VIDEO I Mojan a sujeto que lanza pólvora desde su ventana en conjunto residencial

Artistas

Se filtra emotivo video de J Balvin llorando tras su concierto en Medellín

Astrología

Vidente lanza impactante predicción sobre las sedes del Mundial 2026

Otras Noticias

Dayro Moreno

Se hizo oficial: así quedó definido el camino de Dayro Moreno para el 2026

Se resolvió el misterio: así quedó definido el destino de Dayro Moreno para el 2026.

Nicolás Petro

Fiscalía solicitará medida de aseguramiento contra Nicolás Petro este martes

La fiscal Lucy Laborde presentará la petición ante un juez de Barranquilla a las 8:30 a. m., en medio del proceso que avanza por cinco delitos.

Transmilenio

TransMilenio entregará más de 764.000 pasajes gratis en diciembre: ¿Quiénes serán los beneficiados?

Guatemala

Falleció presentadora y exreina de belleza a los 28 años

EPS

Más de 100 pacientes de la Nueva EPS esperan ser trasladados por crisis en salud