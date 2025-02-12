Andrés Cepeda llegó a su concierto en moto tras fuerte congestión por el tráfico en Boyacá

Andrés Cepeda se ha tomado las redes sociales, en los días más recientes, tras viralizarse un inédito suceso en el que también fue víctima de la fuerte congestión que afecta principalmente destinos turísticos del país en épocas decembrinas.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de internautas exaltaron el compromiso y profesionalismo del cantante, quien se ha convertido en uno de los artistas más queridos por los colombianos.

Andrés Cepeda llega en moto a su concierto

El país ya se está vistiendo de navidad por lo que el pasado domingo 30 de noviembre se encendió el tradicional alumbrado en el histórico Puente de Boyacá, uno de los lugares más famosos del país en donde miles de turistas llegan año tras año para conocer su historia e importancia nacional.

Por esto, dicho acontecimiento contó con un evento masivo que reunió a más de treinta mil personas, quienes se encontraron para ser testigos del importante acontecimiento y celebrar al ritmo de la música de artistas como Andrés Cepeda.

No obstante, el cantante bogotano tuvo un fuerte imprevisto ya que, durante su recorrido para llegar al recinto, diferentes factores como las fuertes lluvias y la contundente congestión vehicular imposibilitaron su movilidad por la principal vía que lo conducía al evento.

Ante el importante imprevisto, el intérprete de ‘Por el reto de mi vida’ se vio obligado a bajar de su automóvil para tomar una motocicleta y poder llegar lo antes posible al evento. Por esto, para lograr su cometido contó con el apoyo de la Policía Nacional, quien puso a su disposición el vehículo para poder transportarse de manera segura y oportuna.

Su llegada al lugar causó furor, pues, minutos previos a su aparición, el presentador del evento tuvo que calmar a los asistentes al manifestar la situación que se desarrolló y las medidas desesperadas que se tomaron para lograr su encuentro en el escenario.

Reacciones al imprevisto de Andrés Cepeda

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer ya que cientos de fanáticos manifestaron su impacto ante lo sucedido, pues varios manifestaron que ese tipo de situaciones solo suceden en Colombia.

Así mismo, varios usuarios, con ayuda de la inteligencia artificial, crearon destinos memes en donde se usó la imagen del artista encima de diferentes motocicletas utilizadas para repartir domicilios por la ciudad.