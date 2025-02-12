CANAL RCN
Tendencias

Horóscopo de hoy: martes 2 de diciembre de 2025

Este martes 2 de diciembre, el día trae una energía de orden, claridad y toma de decisiones conscientes.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
07:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Muchos signos sentirán que por fin se resuelven asuntos que venían lentos, especialmente en temas laborales, estudios y planes personales. Las comunicaciones fluyen mejor que en días pasados y varias conversaciones pendientes se aclaran, ya sea para cerrar ciclos o para avanzar hacia algo nuevo.

¡Insólito! Feid hace entrada nunca antes vista durante el concierto de J Balvin
RELACIONADO

¡Insólito! Feid hace entrada nunca antes vista durante el concierto de J Balvin

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La energía del día te impulsa a actuar rápido, pero hoy conviene respirar antes de decidir. Una conversación pendiente se resuelve a tu favor si mantienes la calma.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu paciencia rinde frutos: algo que esperabas finalmente se mueve. Hoy es un buen día para organizar tus finanzas y revisar un proyecto personal que habías dejado quieto.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente está brillante y creativa. Aprovecha este martes para escribir, negociar o comunicar algo importante. Una noticia inesperada te alegrará la tarde.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La nostalgia aparece, pero también te ayuda a tomar decisiones más conscientes. Hoy prioriza tu bienestar emocional y evita personas que drenan tu energía.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu liderazgo brilla. En el trabajo o estudios tendrás la oportunidad de destacar sin pedirlo. Un halago sincero te sube el ánimo y te impulsa a cerrar el día con fuerza.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La organización será tu mejor aliada. Hoy cierras ciclos y limpias espacios, mentales y físicos. El día favorece trámites y asuntos pendientes.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La armonía vuelve después de unos días tensos. Una persona importante te busca para aclarar algo. Buen momento para acuerdos, contratos o reconciliaciones.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intuición está elevadísima y te guía hacia una decisión clave. Hoy no es día para dudar. Lo que sientas, hazlo. En el amor, surge una conversación profunda.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La aventura te llama, pero hoy la prioridad será organizarte. Buen día para planear viajes, cambios o proyectos 2026. Tu energía social está en alto.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Surge la oportunidad de avanzar profesionalmente. Algo que parecía complicado comienza a fluir. Mantén el enfoque y no te distraigas con comentarios ajenos.

¡Inédito! Beéle es confundido con Dua Lipa en Bogotá y su reacción es viral
RELACIONADO

¡Inédito! Beéle es confundido con Dua Lipa en Bogotá y su reacción es viral

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu creatividad está en expansión. Hoy tendrás un chispazo de ideas que podrías convertir en algo grande. En lo afectivo, llega claridad sobre una duda vieja.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Un día sensible pero muy intuitivo. Podrías descubrir un secreto o una verdad que te ayuda a avanzar emocionalmente. No ignores señales ni corazonadas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

¡Insólito! Feid hace entrada nunca antes vista durante el concierto de J Balvin

Redes sociales

Altafulla habría reaccionado al triunfo de Karina García en La Mansión de Luinny

Artistas

Daddy Yankee reveló sus exigencias para estar en el concierto de J Balvin en Medellín

Otras Noticias

Tiquetes aéreos

Alianza entre aerolínea y empresa de telefonía ofrece descuentos de hasta el 35% en tiquetes

JetSMART y Tigo anunciaron una alianza que ofrece descuentos de hasta el 35% en tiquetes nacionales y del 25% en internacionales.

Indonesia

Asia enfrenta una crisis humanitaria tras inundaciones que dejan más de 1.300 muertos

Gobiernos y organismos de socorro trabajan contra el tiempo para llevar asistencia a millones de afectados en Indonesia, Sri Lanka y otros países de la región.

Medellín

Niño de 9 años murió al ingerir una bolsa de pastillas de colores en Medellín: ¿Cómo llegaron a él?

Mundial de fútbol

Cambios importantes para el sorteo del Mundial 2026: Colombia, atento al nuevo formato de FIFA

EPS

Más de 100 pacientes de la Nueva EPS esperan ser trasladados por crisis en salud