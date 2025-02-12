¡Insólito! Feid hace entrada nunca antes vista durante el concierto de J Balvin

Medellín se vio paralizada tras el más reciente concierto de J Balvin que, sin duda alguna, marcó un hito histórico para la industria musical en el país y el género urbano.

La presentación, que duró un poco más de seis horas, tuvo un sin fin de invitados de talla internacional que paralizaron a miles de asistentes, quienes llegaron a manifestar haber vivido el mejor concierto "en la historia del país".

No obstante, los detrás de cámaras de este gran evento ya se han ido viralizando poco a poco, pues algunos de estos invitados protagonizaron varias escenas que desataron furor entre los internautas y demás fanáticos que corrieron con la suerte de toparse con su artista favorito en las calles de la ciudad.

Feid llega en chiva al concierto de J Balvin

Los fanáticos de José Osorio contaron con la certeza de que Salomón Villada, más conocido como Feid, iba a ser uno de los artistas invitados para la gran noche ya que en horas previas al evento se percataron de los diferentes ensayos de sonido en donde claramente se escucharon algunas canciones del ‘Ferxxo’.

Sin embargo y al mejor estilo antioqueño, el intérprete de ‘Alakran’ hizo una entrada nunca antes vista que marcó un gran precedente. Feid llegó al Atanasio Girardot montado en una chiva, de color verde, en la que la música de diciembre era la principal temática. Al mejor estilo decembrino, el cantante también compartió imágenes inéditas de este recorrido emblemático que realizó previo a su llegada al concierto.

En las imágenes se observa el instante en el que el cantante, en compañía de su equipo de trabajo y familia, se sube a la chiva para empezar un recorrido por varias partes de la ciudad. Sin duda alguna, el espíritu navideño se apoderó del carro en movimiento ya que las más tradicionales canciones de diciembre se apoderaron del ambiente, generando que incluso los transeúntes se unieran a la fiesta sin percatarse de que allí se encontraba el artista.

Así mismo, un megáfono se convirtió en uno de los elementos más llamativos del recorrido ya que el artista lo tomó para imitar algunos de los llamados más populares con los que los vendedores informales promocionan sus productos comestibles como tamales, envueltos, mazamorra, aguacates, entre otra comida típica de Antioquia.

Finalmente, el recorrido terminó por lo que, desde el vehículo, el paisa se preparó, tomó su micrófono, ajustó el sonido y entró al mítico estadio que lo recibió con gran furor y entusiasmo.

Feid agradece a J Balvin

Por otro lado, el cantante no dudó en compartir un carrusel con un sentido mensaje, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde dio a conocer su gratitud y felicidad por haber hecho parte de una de las noches más históricas de la industria.

Así mismo, compartió una fotografía inédita de la que sería la primera presentación en tarima que tuvo con José Osorio que se habría llevado a cabo en el año 2017, año en el que el mundo conoció su primera colaboración. Cabe aclarar que Salomón no solo compuso para Balvin, sino también para un sin fin de cantantes de amplia trayectoria.