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Colombia

Murió cantante colombiano tras batallar contra grave enfermedad

El artista falleció en una entidad hospitalaria de Santa Marta.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

noviembre 12 de 2026
04:12 p. m.
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La escena musical se encuentra de luto en Colombia debido a que se confirmó la muerte de un cantante, compositor y productor.

José Eduardo de la Hoz Quintana, más conocido como 'Guasa Musik', falleció el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Santa Marta.

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El artista, que grabó con cantantes como Yera Music y Lalo Ebratt, se encontraba internado en la Clínica Avidanti a causa de un cáncer que le habían detectado.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los especialistas, su estado de salud fue desmejorando de manera paulatina.

Así se confirmó la muerte de 'Guasa Musik', el cantante y productor de Colombia

La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) exaltó la trayectoria de 'Guasa Musik' y se solidarizó con sus familiares, amigos y colegas.

"Lamentamos el sensible fallecimiento en las últimas horas de nuestro querido socio, José de la Hoz Quintana, tras enfrentar una larga lucha contra una enfermedad. El joven y talentoso cantante y productor musical fue pieza clave en el impulso de los ritmos urbanos en Santa Marta", se indicó.

"Sin duda, la partida del joven maestro deja un inmenso vacío en el género urbano y así lo han expresado colegas y artistas que destacan su calidad humana, su hermandad y su visión para representar los proyectos de los nacientes artistas de la región. Sayco envía un sentido mensaje de apoyo a su familia, amigos y seguidores por tan lamentable pérdida. Paz en su tumba", se concluyó.

¿Qué tipo de cáncer tenía 'Guasa Musik', el cantante y productor colombiano?

De acuerdo con la información que se ha difundido, el artista 'Guasa Musik' venía enfrentando un tumor cerebral en el último tiempo.

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José Eduardo de la Hoz inició su trayectoria en la música representando a algunos artistas y después del 2020 estrenó canciones como 'Enigma' y 'Quisiera'.

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