En los últimos días, un reconocido cantante y compositor de México informó que terminó su relación con Daniela Arjona, la empresaria colombiana.

El artista tuvo un diálogo en el aeropuerto de Ciudad de México con la prensa y reveló las razones por las que el romance fue fugaz.

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Así fue como Jorge D'Alessio confirmó el fin de su relación con Daniela Arjona

En la entrevista con los medios de comunicación, Jorge D'Alessio manifestó que su romance con Daniela Arjona fue lindo, pero que la situación sentimental se complicó porque viven en ciudades diferentes.

"Ella es una linda mujer, estuvo muy bonito todo, pero vivimos en ciudades distintas. Ella vive en Cancún y yo aquí. Además, luego estoy de gira y ella tiene que ir a trabajar a Miami, entonces el tiempo que queda libre era para vernos o estar con mis hijos", señaló el reconocido cantante de México.

"Ahorita mis hijos son lo más importante y, si tengo dos días, quiero estar con ellos. Por eso, antes de que creciera el romance, mejor ser sensatos. Yo la quiero mucho, pero son decisiones que se toman con sensatez. Ya aprendí a estar solo porque era algo que no sabía, pero ahora entiendo que está lindo estar con uno mismo y tengo mucha paz", añadió.

¿Cuándo había iniciado la relación entre Jorge D'Alessio y Daniela Arjona?

En agosto de 2026, cuando habían pasado aproximadamente cinco meses tras la separación de Marichelo Puente, el cantante Jorge D'Alessio anunció en redes sociales que estaba iniciando un romance con Daniela Arjona.

Además, su expareja expresó que la colombiana no tuvo ninguna interferencia en la relación y, tras esa aclaración, ambos continuaron posteando fotos de los viajes y de las giras en las que estuvieron juntos.