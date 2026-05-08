Miedo en la cocina: descubren gran animal dentro de la caja misteriosa de MasterChef Celebrity

La competencia en MasterChef Celebrity Colombia se encuentra en uno de los puntos más importantes ya que en las próximas horas se conocerá al tercer eliminado de la temporada.

Ante una temporada en donde los participantes no han guardado silencio sobre algunas de sus principales quejas, los chefs decidieron sorprender a todos con un importante ingrediente para sus platos venideros.

¿Cuál fue el animal bajo la caja misteriosa?

MasterChef Celebrity se ha convertido en uno de los formatos favoritos por millones de colombianos, quienes han resaltado algunas de las dinámicas más novedosas que se han implementado como la caja misteriosa.

Cada uno de estos retos ha generado grandes expectativas entre los jurados y demás cocineros, quienes incluso llegaron a afirmar sentir temor por los ingredientes que se iban a poder descubrir durante el transcurso del juego.

Por esto, los jueces decidieron sorprender a todas las celebridades con un nuevo ingrediente sorpresivo para este reto en específico. Por primera vez, la cocina recibió a la que ya es considerada como la caja más grande vista, hasta el momento, en el lugar.

La primera vez en la historia de MasterChef que algo así ha llegado a esta cocina, aseguró la presentadora Claudia Bahamón.

Al levantar la amplia madera, todos se percataron de que se trataba de un gran atún aleta azul. Según los chefs, nunca habían contado con la presencia de este pez en la cocina por lo que exaltaron la calidad del ingrediente con el que todos tuvieron que trabajar en el más reciente desafío grupal.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar entre todos los jugadores, quienes incluso expresaron su temor ante la responsabilidad de cocinar un animal de dichas proporciones.

Nuevo reto de eliminación

Tras una semana de retos, complicaciones y algunos cruces de conceptos con los jueces, hoy diez jugadores se enfrentarán en el tercer reto de eliminación de la temporada. Estos son Marcela, Sebastián, Luisa, Farah, Mariana, Diana, Iván, Tavo, Milena y Jimmy.

Por esto, esta noche los colombianos conocerán uno de los duelos más disputados, hasta el momento, en donde el resultado dependerá de la menor cantidad de errores que cada uno de los cocineros presente en sus platillos.